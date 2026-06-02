В некоторых областях Украины пропал свет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и пяти областях Украины пропал свет из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
- Также электричества нет в подконтрольной ВСУ части ДНР.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Часть абонентов в шести областях Украины остались без электроснабжения, сообщила во вторник украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть новые обесточивания в Киеве, Киевской, Донецкой (подконтрольной Киеву части - ред.), Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
По информации "Укрэнерго", это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
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