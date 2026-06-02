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СМИ рассказали, как Запад предательски ударил по украинцам - РИА Новости, 02.06.2026
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07:15 02.06.2026 (обновлено: 10:24 02.06.2026)
СМИ рассказали, как Запад предательски ударил по украинцам

Euractiv: ЕС планирует отказать в убежище украинцам призывного возраста

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Флаг Украины перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Евросоюзе планируют исключить украинских беженцев призывного возраста из программы предоставления убежища.
  • Из программы также планируется исключить украинцев, которые прибыли в Евросоюз нелегально.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В Евросоюзе планируют исключить украинских беженцев призывного возраста из программы предоставления убежища, пишет издание Euractiv.
"Столицы ЕС рассматривают возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из любого будущего продления временной схемы защиты объединения, которая предоставила убежище более, чем четырем миллионам человек. <…> Это предложение появилось во время обсуждений будущей Директивы ЕС о временной защите (TPD), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе без прохождения национальных систем предоставления убежища", — говорится в публикации.
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Как отмечает издание, помимо мужчин призывного возраста, из программы планируется исключить и тех украинцев, которые прибыли в Евросоюз нелегально.
В марте Польша, принявшая наибольшее количество беженцев с Украины среди стран ЕС, существенно сократила льготы для граждан Украины. Согласно решению польского правительства, среди прочего, бесплатный доступ к медицинскому обслуживанию сохранится только при наличии медстраховки и уплаты взносов, а бесплатное жилье стало доступно только на короткий срок и только для уязвимых категорий населения.
Ранее в Польше граждан Украины лишили обязательных социальных выплат на детей. Теперь ежемесячное пособие могут получать только работающие украинцы и при условии, что их дети учатся в польской школе.
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