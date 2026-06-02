СМИ рассказали, как Запад предательски ударил по украинцам

Как отмечает издание, помимо мужчин призывного возраста, из программы планируется исключить и тех украинцев, которые прибыли в Евросоюз нелегально.

Ранее в Польше граждан Украины лишили обязательных социальных выплат на детей. Теперь ежемесячное пособие могут получать только работающие украинцы и при условии, что их дети учатся в польской школе.