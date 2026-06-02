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Социолог дал прогноз по депопуляционному тренду на Украине - РИА Новости, 02.06.2026
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07:12 02.06.2026
Социолог дал прогноз по депопуляционному тренду на Украине

РИА Новости: население Украины в ближайшие 25 лет сохранит депопуляционный тренд

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Предвыборная акция в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Население Украины в ближайшие 25 лет сохранит устойчивый депопуляционный тренд.
  • Естественная убыль населения Украины в среднегодовом исчислении на всем протяжении прогнозируемого периода (2027–2052 годы) составит 5,6–12,6%, а общие естественные потери населения составят 5,2–7,1 миллиона человек.
  • В ближайшие 15–20 лет Украина с большой вероятностью сохранится в группе стран с максимальными темпами депопуляции.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Население Украины в ближайшие 25 лет сохранит устойчивый депопуляционный тренд, общие естественные потери составят 5,2-7,1 миллиона человек, даже возвращение основной массы беженцев не изменит общей тенденции, говорится в статье доктора философских наук, заведующего лабораторией социологии Южного научного центра РАН Сергея Сущего, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Как ранее стало известно по расчетам Сущего, население Украины с начала 2022 года к началу 2027 года сократится почти на треть - с 37,6 до 25,7 миллиона человек.
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"Учитывая масштабы демографической проблемы и уровень ее системной запущенности, постконфликтная нормализация социально-экономической жизни на Украине абсолютно не гарантирует значительного улучшения параметров естественного воспроизводства. Результаты проведенного исследования подтверждают это предположение. Выполненный демографический прогноз во всех сценариях обнаружил сохранение устойчивого депопуляционного тренда в 2027-2052 годах", - говорится в статье Сущего.
По его словам, даже при реализации оптимистического сценария (возвращение основной массы беженцев, существенный рост репродуктивной активности женщин, быстрое возвращение показателя смертности к максимальным показателям постсоветского периода), вероятность которого близка к нулю, естественная убыль населения в среднегодовом исчислении на всем протяжении прогнозируемого периода будет составлять 5,6-6%.
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"Параметры демографической динамики, фиксирующие наиболее вероятный коридор ее среднесрочных перспектив, выглядят значительно хуже. При реализации любого из рассчитанных подвариантов в диапазоне между инерционным и позитивным сценариями (без учета миграции) среднегодовая естественная убыль будет составлять 7,3-12,6%, а общие естественные потери населения Украины за 2027-2052 годы составят 5,2-7,1 миллиона человек (17,9-25,9%)", - указал Сущий.
Кроме того, в ближайшие 15-20 лет Украина с большой вероятностью сохранится в группе стран с максимальными темпами депопуляции - наиболее вероятный ее диапазон 0,7-1,0% в среднегодовом исчислении, подытожил социолог.
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