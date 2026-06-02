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Родные десантников ВСУ обвинили командование в искажении информации - РИА Новости, 02.06.2026
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06:49 02.06.2026
Родные десантников ВСУ обвинили командование в искажении информации

РИА Новости: родные погибших боевиков ВСУ винят командование в искажении данных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Родные десантников ВСУ обвинили командование в искажении информации о местах гибели военных под Сумами.
  • По мнению вдов, украинские офицеры скрывают существенное изменение линии фронта в Сумской области.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Родные десантников ВСУ обвинили их командование в искажении информации о местах гибели военных под Сумами, они считают, что это делается для сокрытия реально проходящей линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родственники солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ требуют от командования бригады не искажать информацию о местах гибели военнослужащих", - рассказал собеседник агентства.
По мнению вдов, добавил собеседник агентства, так украинские офицеры скрывают существенное изменение линии фронта в Сумской области.
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