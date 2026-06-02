Краткий пересказ от РИА ИИ
- Родные десантников ВСУ обвинили командование в искажении информации о местах гибели военных под Сумами.
- По мнению вдов, украинские офицеры скрывают существенное изменение линии фронта в Сумской области.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Родные десантников ВСУ обвинили их командование в искажении информации о местах гибели военных под Сумами, они считают, что это делается для сокрытия реально проходящей линии фронта, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Родственники солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ требуют от командования бригады не искажать информацию о местах гибели военнослужащих", - рассказал собеседник агентства.
По мнению вдов, добавил собеседник агентства, так украинские офицеры скрывают существенное изменение линии фронта в Сумской области.
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22 июня 2022, 17:18