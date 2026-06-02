ВС России нанесли удар по предприятию, выпускающему запчасти для БПЛА ВСУ

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВС РФ в ходе массированного удара в ночь на вторник поразили предприятие компании Fire Point в Днепропетровской области, выпускающее комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, сообщило Минобороны России.