ВС России нанесли удар по предприятию, выпускающему запчасти для БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли массированный удар в ответ на террористический акт Украины в городе Старобельск.
- Бойцы поразили предприятие компании Fire Point в Днепропетровской области, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВС РФ в ходе массированного удара в ночь на вторник поразили предприятие компании Fire Point в Днепропетровской области, выпускающее комплектующие для ударных беспилотников большой дальности и ракетного вооружения, сообщило Минобороны России.
Во вторник ведомство сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск.
"В Днепропетровской области поражено предприятие компании Fire Point, выпускавшее комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также логистический центр", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18