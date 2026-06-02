В Саратовской области стартовали первые учения ОДКБ по биобезопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Саратовской области стартовали первые совместные учения стран-участниц ОДКБ по оперативному реагированию на биологические угрозы.
- Учения проходят в селе Чардым, в них принимают участие более 100 человек из стран ОДКБ.
- Специалисты отрабатывают навыки оценки и управления биологическими рисками во время ликвидации вспышки особо опасной инфекции с использованием мобильных лабораторий Роспотребнадзора.
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Первые совместные учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по оперативному реагированию на биологические угрозы стартовали в Саратовской области во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
"Аналогичные учения мы проводим регулярно по несколько раз в год. А именно в формате ОДКБ - это первые учения. Задача участников сегодня здесь перенять у нас опыт, а наша задача - поделиться им", - сообщил в беседе с РИА Новости после старта учений ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Василий Куклев.
Международные учения Роспотребнадзора по реагированию на биологические угрозы проходят в Саратовской области в селе Чардым. В учениях принимают участие более 100 человек из стран, входящих в ОДКБ. В полевых условиях специалисты в области эпидемиологии отрабатывают навыки оценки и управления биологическими рисками во время ликвидации вспышки особо опасной инфекции.
Основой учений служат многофункциональные мобильные лаборатории Роспотребнадзора. А именно мобильный комплекс специализированной противоэпидемической бригады (МК СПЭБ) на базе автошасси "КАМАЗ"; мобильные лаборатории индикации и мониторинга (МЛИМ) на базе автошасси "ГАЗон Next"; переносные мобильные лаборатории (ПМЛ) на базе пневмокаркасных модулей.
Международные учения пройдут со 2 по 3 июня.