В Саратовской области стартовали первые учения ОДКБ по биобезопасности

САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Первые совместные учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по оперативному реагированию на биологические угрозы стартовали в Саратовской области во вторник, передает корреспондент РИА Новости.