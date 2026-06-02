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В Саратовской области стартовали первые учения ОДКБ по биобезопасности - РИА Новости, 02.06.2026
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10:52 02.06.2026 (обновлено: 11:40 02.06.2026)
В Саратовской области стартовали первые учения ОДКБ по биобезопасности

В Саратовской области начались первые совместные учения ОДКБ по биобезопасности

© РИА НовостиУчения ОДКБ по биобезопасности в Саратовской области
Учения ОДКБ по биобезопасности в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости
Учения ОДКБ по биобезопасности в Саратовской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Саратовской области стартовали первые совместные учения стран-участниц ОДКБ по оперативному реагированию на биологические угрозы.
  • Учения проходят в селе Чардым, в них принимают участие более 100 человек из стран ОДКБ.
  • Специалисты отрабатывают навыки оценки и управления биологическими рисками во время ликвидации вспышки особо опасной инфекции с использованием мобильных лабораторий Роспотребнадзора.
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Первые совместные учения стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по оперативному реагированию на биологические угрозы стартовали в Саратовской области во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Конференция государств-членов ОДКБ по реагированию на биологические угрозы проходит 1-3 июня в Саратове. В рамках конференции страны проводят учения по биобезопасности с использованием мобильных лабораторий быстрого реагирования.
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"Аналогичные учения мы проводим регулярно по несколько раз в год. А именно в формате ОДКБ - это первые учения. Задача участников сегодня здесь перенять у нас опыт, а наша задача - поделиться им", - сообщил в беседе с РИА Новости после старта учений ведущий научный сотрудник отдела эпидемиологии Российского противочумного института "Микроб" Роспотребнадзора Василий Куклев.
Международные учения Роспотребнадзора по реагированию на биологические угрозы проходят в Саратовской области в селе Чардым. В учениях принимают участие более 100 человек из стран, входящих в ОДКБ. В полевых условиях специалисты в области эпидемиологии отрабатывают навыки оценки и управления биологическими рисками во время ликвидации вспышки особо опасной инфекции.
Основой учений служат многофункциональные мобильные лаборатории Роспотребнадзора. А именно мобильный комплекс специализированной противоэпидемической бригады (МК СПЭБ) на базе автошасси "КАМАЗ"; мобильные лаборатории индикации и мониторинга (МЛИМ) на базе автошасси "ГАЗон Next"; переносные мобильные лаборатории (ПМЛ) на базе пневмокаркасных модулей.
Международные учения пройдут со 2 по 3 июня.
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СаратовСаратовская областьОДКБФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КамАЗ (завод)
 
 
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