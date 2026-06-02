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Учебники по русскому и литературе передали на экспертизу в Минпросвещения - РИА Новости, 02.06.2026
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18:01 02.06.2026 (обновлено: 18:43 02.06.2026)
Учебники по русскому и литературе передали на экспертизу в Минпросвещения

Учебники по русскому и литературе для старших классов передали Минпросвещения РФ

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Книги - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов и системы среднего профессионального образования передали в Минпросвещения РФ.
  • Учебники проходят положенные по закону экспертизы.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов и системы среднего профессионального образования переданы Минпросвещения РФ, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
Президент России Владимир Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
«
"Учебники для 10-11-х классов, а также для системы среднего профессионального образования переданы в министерство просвещения Российской Федерации. Сейчас они проходят положенные по закону экспертизы", - сказала Ямпольская в ходе совета.
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