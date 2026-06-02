Учебники по русскому и литературе передали на экспертизу в Минпросвещения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов и системы среднего профессионального образования передали в Минпросвещения РФ.
- Учебники проходят положенные по закону экспертизы.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов и системы среднего профессионального образования переданы Минпросвещения РФ, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
Президент России Владимир Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
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"Учебники для 10-11-х классов, а также для системы среднего профессионального образования переданы в министерство просвещения Российской Федерации. Сейчас они проходят положенные по закону экспертизы", - сказала Ямпольская в ходе совета.