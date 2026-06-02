Рейтинг@Mail.ru
Единые учебники по русскому и литературе появятся в 2028 году - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 02.06.2026 (обновлено: 18:43 02.06.2026)
Единые учебники по русскому и литературе появятся в 2028 году

Единые учебники по русскому и литературе для 5-9 классов появятся в 2028 году

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкУчебники
Учебники - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Учебники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Единые учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года.
  • К 2028 году будут готовы единые учебники по русскому языку и литературе для пятых–девятых классов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Единые учебники по русскому языку и литературе для пятых-девятых классов будут готовы к 2028 году, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Президент России Владимир Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Кравцов в ходе своего выступления сообщил, что с 1 сентября 2027 года единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов поступят в российские школы.
"Начиная с 28-го года, уже основная школа, пятые и девятые классы, будут подготовлены единые государственные учебники", - сказал Кравцов на заседании совета.
Он также напомнил, что с 1 сентября все школы РФ уже работают по единым государственным программам по русскому языку и по литературе.
Продажа школьных принадлежностей в Московском доме книги - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Минпросвещения разрабатывает единый учебник по физкультуре
19 мая, 13:10
 
Сергей КравцовОбществоРоссияВладимир ПутинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала