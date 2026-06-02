Единые учебники по русскому и литературе появятся в 2028 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Единые учебники по русскому языку и литературе для 10–11-х классов поступят в российские школы с 1 сентября 2027 года.

К 2028 году будут готовы единые учебники по русскому языку и литературе для пятых–девятых классов.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Единые учебники по русскому языку и литературе для пятых-девятых классов будут готовы к 2028 году, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Президент России Владимир Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ. Кравцов в ходе своего выступления сообщил, что с 1 сентября 2027 года единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11-х классов поступят в российские школы.

"Начиная с 28-го года, уже основная школа, пятые и девятые классы, будут подготовлены единые государственные учебники", - сказал Кравцов на заседании совета.