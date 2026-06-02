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В США мужчина убил шестерых членов своей семьи - РИА Новости, 02.06.2026
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10:35 02.06.2026
В США мужчина убил шестерых членов своей семьи

ABC: в Айове мужчина убил шестерых членов своей семьи и покончил с собой

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина убил шестерых членов своей семьи в штате Айова из-за разногласий.
  • Подозреваемый 52-летний Райан Уиллис Макфарлэнд после этого покончил с собой.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мужчина в штате Айова убил шестерых членов своей семьи из-за неких разногласий с ними, после чего покончил с собой, сообщает во вторник телеканал ABC.
«
"Шесть человек были убиты в серии нападений со стрельбой в нескольких местах в городе штата Айова в явном семейном конфликте, сообщает полиция", - говорится в материале.
Четверых убили в одном доме, еще двоих - в двух других местах. Подозреваемого, некоего 52-летнего Райана Уиллиса Макфарлэнда, обнаружили на лесной тропе около реки Миссисипи. Он покинул здание до приезда полиции, после чего покончил с собой, сообщает телеканал.
Правоохранители не назвали имена и возраст жертв. Другие подробности также не приводятся.
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