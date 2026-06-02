В США мужчина убил шестерых членов своей семьи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина убил шестерых членов своей семьи в штате Айова из-за разногласий.
- Подозреваемый 52-летний Райан Уиллис Макфарлэнд после этого покончил с собой.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мужчина в штате Айова убил шестерых членов своей семьи из-за неких разногласий с ними, после чего покончил с собой, сообщает во вторник телеканал ABC.
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"Шесть человек были убиты в серии нападений со стрельбой в нескольких местах в городе штата Айова в явном семейном конфликте, сообщает полиция", - говорится в материале.
Четверых убили в одном доме, еще двоих - в двух других местах. Подозреваемого, некоего 52-летнего Райана Уиллиса Макфарлэнда, обнаружили на лесной тропе около реки Миссисипи. Он покинул здание до приезда полиции, после чего покончил с собой, сообщает телеканал.
Правоохранители не назвали имена и возраст жертв. Другие подробности также не приводятся.