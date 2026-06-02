Тюкавин признался, что будет следить за динамовцами на чемпионате мира

НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости. Нападающий сборной России и московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что на предстоящем чемпионате мира ему будет интересно сравнить, как игроки "бело-голубых" проявляют себя в своих сборных, а как в клубе.