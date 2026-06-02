Тюкавин признался, что будет следить за динамовцами на чемпионате мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной России и московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что на предстоящем чемпионате мира ему будет интересно сравнить, как игроки «бело-голубых» проявляют себя в своих сборных и как в клубе.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.
НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости. Нападающий сборной России и московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил, что на предстоящем чемпионате мира ему будет интересно сравнить, как игроки "бело-голубых" проявляют себя в своих сборных, а как в клубе.
"Хочу на чемпионате мира посмотреть на классных футболистов, поболеть за кого-нибудь. Если получится, посмотрю матчи. Конечно, лучше бы, чтобы мы там были, вся страна этого ждет. Нас нет, и чемпионат мира не то чтобы неинтересный, но, конечно, полуфинальные и финальные игры будут смотреть все, а вот групповые... Сравню, как наши динамовцы в сборной выступают, а как у нас", - сказал Тюкавин журналистам.