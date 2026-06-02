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Тюкавин ответил на вопрос, использовал ли ИИ для дипломной работы - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол
 
13:38 02.06.2026
Тюкавин ответил на вопрос, использовал ли ИИ для дипломной работы

Тюкавин заявил, что воспользовался ИИ для написания дипломной работы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКонстантин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Константин Тюкавин заявил, что не использует искусственный интеллект для написания дипломной работы.
  • Тюкавин отметил, что закончил учебный год нормально, сдал экзамен и готовится к защите диплома.
НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского "Динамо" и сборной России по футболу Константин Тюкавин заявил, что не искусственный интеллект пишет ему дипломную работу.
"Конец года, вроде нормально закончил, экзамен сдал, осталось защититься. Зачеты сдавал, вроде даже четверка есть", - отметил 23-летний Тюкавин.
На вопрос о том, кто пишет ему диплом, футболист ответил: "Точно не ИИ. Сейчас я в сборной. Когда закончится сбор, буду писать диплом".
Форвард добавил, что не идет на красный диплом.
В минувшем сезоне Тюкавин провел 31 матч за "Динамо" и забил 13 мячей. На его счету девять игр и два гола в составе сборной России.
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