НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского "Динамо" и сборной России по футболу Константин Тюкавин заявил, что не искусственный интеллект пишет ему дипломную работу.

На вопрос о том, кто пишет ему диплом, футболист ответил: "Точно не ИИ. Сейчас я в сборной. Когда закончится сбор, буду писать диплом".