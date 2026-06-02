В Турции хотят ужесточить правила продажи алкоголя

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Турции рассматривают законопроект об ужесточении правил продажи алкоголя.

Алкогольным брендам могут запретить спонсировать любые мероприятия и использовать свои торговые наименования, бренды, эмблемы и логотипы в публикациях и постах в любых СМИ.

СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Власти Турции рассматривают ужесточение правил продажи алкоголя, в частности, в соответствии с законопроектом алкогольным брендам могут запретить спонсировать любые мероприятия, подтвердили РИА Новости в пресс-службе турецкого парламента.

Законопроект предусматривает ужесточение проверок соблюдения уже действующего в Турции запрета на продажу алкоголя в промежуток между 22.00 и 06.00. К примеру, в Стамбуле он соблюдается не всеми магазинами.

В соответствии с законопроектом производители, импортеры и дистрибьюторы алкогольной продукции не смогут спонсировать мероприятия. Предлагается полностью запретить использование торговых наименований компаний, брендов, эмблем и логотипов в публикациях и постах в любых средствах массовой информации.

Как ожидается, законопроект будет рассмотрен депутатами на этой неделе.