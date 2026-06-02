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В Турции хотят ужесточить правила продажи алкоголя - РИА Новости, 02.06.2026
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18:41 02.06.2026
В Турции хотят ужесточить правила продажи алкоголя

РИА Новости: власти Турции рассматривают ужесточение правил продажи алкоголя

© AP Photo / Osman OrsalФлаги Турции и ЕС
Флаги Турции и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Osman Orsal
Флаги Турции и ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Турции рассматривают законопроект об ужесточении правил продажи алкоголя.
  • Алкогольным брендам могут запретить спонсировать любые мероприятия и использовать свои торговые наименования, бренды, эмблемы и логотипы в публикациях и постах в любых СМИ.
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Власти Турции рассматривают ужесточение правил продажи алкоголя, в частности, в соответствии с законопроектом алкогольным брендам могут запретить спонсировать любые мероприятия, подтвердили РИА Новости в пресс-службе турецкого парламента.
Законопроект предусматривает ужесточение проверок соблюдения уже действующего в Турции запрета на продажу алкоголя в промежуток между 22.00 и 06.00. К примеру, в Стамбуле он соблюдается не всеми магазинами.
В соответствии с законопроектом производители, импортеры и дистрибьюторы алкогольной продукции не смогут спонсировать мероприятия. Предлагается полностью запретить использование торговых наименований компаний, брендов, эмблем и логотипов в публикациях и постах в любых средствах массовой информации.
Как ожидается, законопроект будет рассмотрен депутатами на этой неделе.
Ряд экспертов высказали опасения, что запрет на спонсирование мероприятий может негативно сказаться на концертной индустрии Турции.
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