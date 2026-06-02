В Турции хотят ужесточить правила продажи алкоголя

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Турции рассматривают законопроект об ужесточении правил продажи алкоголя.
- Алкогольным брендам могут запретить спонсировать любые мероприятия и использовать свои торговые наименования, бренды, эмблемы и логотипы в публикациях и постах в любых СМИ.
СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Власти Турции рассматривают ужесточение правил продажи алкоголя, в частности, в соответствии с законопроектом алкогольным брендам могут запретить спонсировать любые мероприятия, подтвердили РИА Новости в пресс-службе турецкого парламента.
В соответствии с законопроектом производители, импортеры и дистрибьюторы алкогольной продукции не смогут спонсировать мероприятия. Предлагается полностью запретить использование торговых наименований компаний, брендов, эмблем и логотипов в публикациях и постах в любых средствах массовой информации.
Как ожидается, законопроект будет рассмотрен депутатами на этой неделе.
Ряд экспертов высказали опасения, что запрет на спонсирование мероприятий может негативно сказаться на концертной индустрии Турции.