Фидан: США и Иран стремятся к перемирию и открытию Ормузского пролива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что США и Иран предпринимают искренние усилия по продлению перемирия и открытию Ормузского пролива. Турция оказывает содействие в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.
- Продолжающееся вторжение Израиля в Ливан может подорвать переговоры, так как Иран приостановил переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане и пригрозил еще больше ограничить морское судоходство.
АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. США и Иран предпринимают искренние усилия по продлению перемирия и открытию Ормузского пролива, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
По его словам, Турция оказывает содействие в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. Однако по его словам, продолжающееся вторжение Израиля в Ливан, где израильская армия ведет боевые действия против поддерживаемой Ираном военизированной группировки "Хезболлах", представляет собой серьезный риск, который может подорвать эти переговоры.
"Я уверен, что американцы и иранцы — они искренни. Они хотят достичь перемирия и открытия Ормузского пролива. Но я не уверен в намерениях Израиля", — сказал Фидан в интервью Блумберг.
Агентство напомнило, что в понедельник Иран заявил, что приостанавливает переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане, и пригрозил еще больше ограничить морское судоходство через Ормузский пролив, закрыть пролив Баб-эль-Мандеб на южном конце Красного моря и нанести удар по Израилю.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
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