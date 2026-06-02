Власти Антальи назвали причины участившихся ДТП с российскими туристами

Краткий пересказ от РИА ИИ Основными причинами ДТП с участием российских туристов в Турции являются незнание местных правил дорожного движения, невнимательность и ошибки при управлении арендованным транспортом.

23 мая в районе Бельдиби провинции Анталья произошла авария экскурсионного автобуса, в которой пострадали 14 российских туристов.

АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Основными причинами участившихся ДТП на курортах Турции, в том числе с участием российских туристов, остаются незнание местных правил дорожного движения, невнимательность и ошибки при управлении арендованным транспортом, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.

В конце мая в Анталье произошло сразу несколько ДТП с участием россиян. Наибольший резонанс вызвала авария экскурсионного автобуса в районе Бельдиби провинции Анталья 23 мая, в результате которой пострадали 14 российских туристов. Двум россиянам потребовались операции, остальные после оказания помощи вернулись в гостиницы.

"Большинство подобных аварий связано не с состоянием дорог, а с нарушением правил дорожного движения и недостаточным знанием местной специфики водителями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, значительная часть происшествий происходит с туристами, арендующими автомобили, мотоциклы и квадроциклы. Водители нередко недооценивают интенсивность движения в курортных районах, особенности местной дорожной инфраструктуры и требования турецких правил дорожного движения.

Представитель муниципалитета отметил, что в летний сезон нагрузка на транспортную сеть Антальи существенно возрастает из-за наплыва отдыхающих. В этих условиях местные власти регулярно проводят информационные кампании, направленные на повышение безопасности дорожного движения среди иностранных туристов.