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Власти Антальи назвали причины участившихся ДТП с российскими туристами - РИА Новости, 02.06.2026
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Туризм
 
05:34 02.06.2026
Власти Антальи назвали причины участившихся ДТП с российскими туристами

ДТП с российскими туристами в Анталье участились из-за незнания местных правил

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основными причинами ДТП с участием российских туристов в Турции являются незнание местных правил дорожного движения, невнимательность и ошибки при управлении арендованным транспортом.
  • 23 мая в районе Бельдиби провинции Анталья произошла авария экскурсионного автобуса, в которой пострадали 14 российских туристов.
АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Основными причинами участившихся ДТП на курортах Турции, в том числе с участием российских туристов, остаются незнание местных правил дорожного движения, невнимательность и ошибки при управлении арендованным транспортом, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета Антальи.
В конце мая в Анталье произошло сразу несколько ДТП с участием россиян. Наибольший резонанс вызвала авария экскурсионного автобуса в районе Бельдиби провинции Анталья 23 мая, в результате которой пострадали 14 российских туристов. Двум россиянам потребовались операции, остальные после оказания помощи вернулись в гостиницы.
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"Большинство подобных аварий связано не с состоянием дорог, а с нарушением правил дорожного движения и недостаточным знанием местной специфики водителями", - сказал собеседник агентства.
По его словам, значительная часть происшествий происходит с туристами, арендующими автомобили, мотоциклы и квадроциклы. Водители нередко недооценивают интенсивность движения в курортных районах, особенности местной дорожной инфраструктуры и требования турецких правил дорожного движения.
Представитель муниципалитета отметил, что в летний сезон нагрузка на транспортную сеть Антальи существенно возрастает из-за наплыва отдыхающих. В этих условиях местные власти регулярно проводят информационные кампании, направленные на повышение безопасности дорожного движения среди иностранных туристов.
"Перед арендой автомобиля, мотоцикла или квадроцикла необходимо внимательно изучить правила эксплуатации и местные требования безопасности. Соблюдение скоростного режима и использование защитной экипировки помогут избежать многих происшествий", - отметил представитель муниципалитета.
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