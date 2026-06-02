В Минтрансе рассказали, куда россияне полетят летом

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минтранс в летний сезон ожидает спрос на авиабилеты в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Горно-Алтайск, города Сибири и Дальнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.