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В Минтрансе рассказали, куда россияне полетят летом - РИА Новости, 02.06.2026
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Туризм
 
14:25 02.06.2026
В Минтрансе рассказали, куда россияне полетят летом

Никитин: Минтранс в летний сезон ожидает спрос на билеты в Сочи, Москву и Казань

© Фото : предоставлено Минпромторгом РоссииСреднемагистральный пассажирский самолет МС-21
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : предоставлено Минпромторгом России
Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс ожидает высокий спрос на авиабилеты в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Горно-Алтайск, города Сибири и Дальнего Востока в летний сезон.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Минтранс в летний сезон ожидает спрос на авиабилеты в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Казань, Горно-Алтайск, города Сибири и Дальнего Востока, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
Ранее он сообщил, что российские авиакомпании с мая по сентябрь выставили на продажу 40,2 миллиона билетов на рейсы по всей России.
"Традиционно высокий спрос, помимо Сочи, сохраняется на рейсах в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Горно-Алтайск, города Сибири и Дальнего Востока", - перечислил Никитин, говоря об авиарейсах на летний сезон.
Министр дал интервью в преддверии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 июня.
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