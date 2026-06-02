Вид на горы в Кабардино-Балкарии. Архивное фото

Вид на горы в Кабардино-Балкарии

Вертолет не может вылететь к застрявшим в горах КБР туристам из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ Группа из четырех туристов (два мужчины и две женщины) попала в сложные погодные условия в горах Черекского района КБР на высоте 3200 метров и запросила помощь.

Вертолет не смог вылететь к туристам из-за плохих погодных условий, к ним вышли спасатели, но из-за непогоды поисково-спасательные работы были приостановлены.

Вылет вертолета МЧС России к месту, где находятся туристы, запланирован на утро вторника при благоприятных погодных условиях.

НАЛЬЧИК, 2 июн – РИА Новости. Вертолет из-за плохих погодных условий пока не смог вылететь к попросившим о помощи в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии четырем туристам, сообщил РИА Новости директор альплагеря "Безенги" Алий Анаев.

Утром в понедельник группа из четырех туристов запросила помощь, попав в сложные погодные условия в горах в Черекском районе КБР на высоте 3200 метров. Они находятся в хижине Джанги-Кош, с ними есть связь, у них есть запас еды и воды. Вертолет в понедельник не смог подлететь к месту, и к туристам из альплагеря вышли четверо спасателей, но из-за непогоды они приостановили поисково-спасательные работы.

России. В региональном ГУМЧС РИА Новости сообщили, что в составе группы двое мужчин и две женщины, руководитель группы из Москвы , он зарегистрировал ее в альплагере "Безенги". На утро вторника при благоприятных погодных условиях был запланирован вылет к месту вертолета МЧС

"Пока из-за того, что нет погоды, вертолет не может вылететь, ждем улучшения погоды", - сказал Анаев.

Он отметил, что состояние туристов нормальное, с ними поддерживается связь.