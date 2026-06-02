Вертолет не может вылететь к застрявшим в горах КБР туристам из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа из четырех туристов (два мужчины и две женщины) попала в сложные погодные условия в горах Черекского района КБР на высоте 3200 метров и запросила помощь.
- Вертолет не смог вылететь к туристам из-за плохих погодных условий, к ним вышли спасатели, но из-за непогоды поисково-спасательные работы были приостановлены.
- Вылет вертолета МЧС России к месту, где находятся туристы, запланирован на утро вторника при благоприятных погодных условиях.
НАЛЬЧИК, 2 июн – РИА Новости. Вертолет из-за плохих погодных условий пока не смог вылететь к попросившим о помощи в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии четырем туристам, сообщил РИА Новости директор альплагеря "Безенги" Алий Анаев.
Утром в понедельник группа из четырех туристов запросила помощь, попав в сложные погодные условия в горах в Черекском районе КБР на высоте 3200 метров. Они находятся в хижине Джанги-Кош, с ними есть связь, у них есть запас еды и воды. Вертолет в понедельник не смог подлететь к месту, и к туристам из альплагеря вышли четверо спасателей, но из-за непогоды они приостановили поисково-спасательные работы.
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"Пока из-за того, что нет погоды, вертолет не может вылететь, ждем улучшения погоды", - сказал Анаев.
Он отметил, что состояние туристов нормальное, с ними поддерживается связь.
"Они поднимались, когда было сухо, а теперь не могут спуститься из-за того, что выпал снег", - добавил директор лагеря.
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