В парке Победы в Москве установят цветник в виде российского триколора

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Цветник в виде российского триколора установят в парке Победы на Поклонной горе в Москве, он будет одним из крупнейших в городе, сообщатся на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что высадка цветов для тематического оформления проводится в преддверии празднования Дня России, который отмечается 12 июня.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы разобьют в парке Победы на Поклонной горе цветник в виде российского триколора. Он будет одним из крупнейших в столице", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь цветника составит более 3 тысяч квадратных метров, тематический узор создадут из 360 тысяч белых, красных и синих агератумов и бегоний.

"Цветочный триколор также будет создавать торжественную атмосферу в дни проведения других знаковых мероприятий на Поклонной горе и дополнит архитектурный облик Музея Победы", - добавляется в сообщении.