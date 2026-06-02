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В парке Победы в Москве установят цветник в виде российского триколора - РИА Новости, 03.06.2026
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17:12 02.06.2026 (обновлено: 17:13 03.06.2026)
В парке Победы в Москве установят цветник в виде российского триколора

Цветник в виде российского триколора установят в парке Победы на Поклонной горе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМонумент Победы на Поклонной горе
Монумент Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Монумент Победы на Поклонной горе
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Цветник в виде российского триколора установят в парке Победы на Поклонной горе в Москве, он будет одним из крупнейших в городе, сообщатся на сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что высадка цветов для тематического оформления проводится в преддверии празднования Дня России, который отмечается 12 июня.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы разобьют в парке Победы на Поклонной горе цветник в виде российского триколора. Он будет одним из крупнейших в столице", - говорится в сообщении.
Уточняется, что площадь цветника составит более 3 тысяч квадратных метров, тематический узор создадут из 360 тысяч белых, красных и синих агератумов и бегоний.
"Цветочный триколор также будет создавать торжественную атмосферу в дни проведения других знаковых мероприятий на Поклонной горе и дополнит архитектурный облик Музея Победы", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в парке Победы ежегодно создают и другие красочные композиции из цветов, например "Цветочные часы" и "Москва". Для того, чтобы цветы сохраняли здоровый внешний вид, специалисты в летний сезон регулярно поливают цветники.
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