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ЦСКА разгромил УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Баскетбол
 
21:17 02.06.2026 (обновлено: 21:26 02.06.2026)
ЦСКА разгромил УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА обыграли УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАнтониус Кливленд
Антониус Кливленд - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 91:63.
  • Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Мело Тримбл, набравший 26 очков.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 91:63 (23:23, 25:10, 23:12, 20:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал защитник ЦСКА Мело Тримбл, на счету которого 26 очков. Перед матчем он получил из рук Александра Овечкина награду самому ценному игроку регулярного сезона. В составе УНИКСа больше всех очков набрал Маркус Бингэм (15).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу армейцев, следующий матч пройдет 4 июня в Москве.
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