ЦСКА разгромил УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 91:63.
- Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Мело Тримбл, набравший 26 очков.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС в первом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 91:63 (23:23, 25:10, 23:12, 20:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал защитник ЦСКА Мело Тримбл, на счету которого 26 очков. Перед матчем он получил из рук Александра Овечкина награду самому ценному игроку регулярного сезона. В составе УНИКСа больше всех очков набрал Маркус Бингэм (15).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу армейцев, следующий матч пройдет 4 июня в Москве.