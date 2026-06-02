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ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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15:54 02.06.2026 (обновлено: 16:24 02.06.2026)
ЦСКА продлил контракт с Акинфеевым

ПФК ЦСКА продлил контракт с капитаном команды Игорем Акинфеевым

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Игорь Акинфеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игорь Акинфеев подписал новый контракт с футбольным клубом ЦСКА.
  • Новый контракт рассчитан на один сезон.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев подписал новый контракт с футбольным клубом, сообщается в Telegram-канале "красно-синих".
Новый контракт Акинфеева рассчитан на один сезон.
Акинфееву 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года. Акинфеев - обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России и восьмикратный победитель Суперкубка страны. В минувшем сезоне голкипер провел 21 матч за ЦСКА, пропустил 23 мяча и 4 раза отыграл на ноль.
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