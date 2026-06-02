Центр управления полетами дронов планируют открыть в Калужской области

КАЛУГА, 2 июн – РИА Новости. Центр управления полетами дронов планируют запустить в тестовом режиме в Калужской области уже в этом году, сообщили РИА Новости в министерстве цифрового развития региона.

"Сейчас дроны в небе - в основном одиночки. Но уже через пару лет их станет много: инспекционные, аграрные, курьерские. Если каждый будет летать сам по себе, неизбежны конфликты и аварии. Решение - региональный центр мониторинга и контроля полетов БАС. Это не фантастика. В Калужской области такой центр уже проектируется", - рассказали в министерстве.

По данным минцифры, центр будет работать как диспетчерская: видеть все дроны в воздухе, предупреждать о запретных зонах (аэропорты, военные объекты, места массового скопления людей), при необходимости давать команду на посадку или изменение маршрута.