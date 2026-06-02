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Центр управления полетами дронов планируют открыть в Калужской области - РИА Новости, 02.06.2026
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
20:49 02.06.2026 (обновлено: 20:50 02.06.2026)
Центр управления полетами дронов планируют открыть в Калужской области

В Калужской области планируют запустить центр управления полетами дронов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота расчета БПЛА "Молния-2"
Работа расчета БПЛА Молния-2 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа расчета БПЛА "Молния-2". Архивное фото
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КАЛУГА, 2 июн – РИА Новости. Центр управления полетами дронов планируют запустить в тестовом режиме в Калужской области уже в этом году, сообщили РИА Новости в министерстве цифрового развития региона.
"Сейчас дроны в небе - в основном одиночки. Но уже через пару лет их станет много: инспекционные, аграрные, курьерские. Если каждый будет летать сам по себе, неизбежны конфликты и аварии. Решение - региональный центр мониторинга и контроля полетов БАС. Это не фантастика. В Калужской области такой центр уже проектируется", - рассказали в министерстве.
По данным минцифры, центр будет работать как диспетчерская: видеть все дроны в воздухе, предупреждать о запретных зонах (аэропорты, военные объекты, места массового скопления людей), при необходимости давать команду на посадку или изменение маршрута.
"К центру подключат и государственных, и коммерческих операторов. Первый этап - запуск в тестовом режиме уже в этом году. Центр также будет следить за безопасностью полетов, отслеживать дроны вблизи школ и больниц, не допуская нарушений", - уточнили РИА Новости в министерстве.
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