В Воронежской области объявили угрозу атаки беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Воронежской области объявлен режим опасности атаки БПЛА.
- Силы ПВО находятся в боевой готовности.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что силы ПВО находятся в боевой готовности.
