Трамп поручил создать центр координации кибербезопасности в сфере ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп поручил создать центр координации вопросов кибербезопасности в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Трамп указал на необходимость создания или расширения федеральных программ и сервисов кибербезопасности для повышения эффективности оборонительных инструментов на базе ИИ.

От министерства юстиции Трамп потребовал обеспечить привлечение к уголовной ответственности тех, кто использует ИИ для взлома и повреждения компьютерных систем или для незаконного доступа и дальнейших преступлений.

ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил создать центр координации вопросов кибербезопасности в сфере искусственного интеллекта (ИИ), следует из Президент США Дональд Трамп поручил создать центр координации вопросов кибербезопасности в сфере искусственного интеллекта (ИИ), следует из указа американского лидера.

"В течение 30 дней с момента подписания приказа министр финансов, консультируясь с национальным директором по кибербезопасности, министром войны, через агентство национальной безопасности, министром внутренней безопасности, через директора агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры, создает центр координации вопросов кибербезопасности в сфере ИИ", - говорится в указе главы государства.

Трамп указал создавать или расширять федеральные программы и сервисы кибербезопасности, повышающие эффективность оборонительных инструментов на базе искусственного интеллекта.

Американский лидер подчеркнул, что указ направлен, в том числе, на устранение бюрократических препятствий для разработчиков и исследователей с целью поощрения новшеств в области ИИ и для ускорения его внедрения в госсекторе и промышленности. Он также поручил разработать рамочные механизмы взаимодействия с разработчиками искусственного интеллекта.