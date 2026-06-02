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Трамп поручил создать центр координации кибербезопасности в сфере ИИ - РИА Новости, 02.06.2026
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20:35 02.06.2026 (обновлено: 22:18 02.06.2026)
Трамп поручил создать центр координации кибербезопасности в сфере ИИ

Трамп поручил создать центр координации вопросов кибербезопасности в сфере ИИ

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп поручил создать центр координации вопросов кибербезопасности в сфере искусственного интеллекта (ИИ).
  • Трамп указал на необходимость создания или расширения федеральных программ и сервисов кибербезопасности для повышения эффективности оборонительных инструментов на базе ИИ.
  • От министерства юстиции Трамп потребовал обеспечить привлечение к уголовной ответственности тех, кто использует ИИ для взлома и повреждения компьютерных систем или для незаконного доступа и дальнейших преступлений.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил создать центр координации вопросов кибербезопасности в сфере искусственного интеллекта (ИИ), следует из указа американского лидера.
"В течение 30 дней с момента подписания приказа министр финансов, консультируясь с национальным директором по кибербезопасности, министром войны, через агентство национальной безопасности, министром внутренней безопасности, через директора агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры, создает центр координации вопросов кибербезопасности в сфере ИИ", - говорится в указе главы государства.
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Трамп указал создавать или расширять федеральные программы и сервисы кибербезопасности, повышающие эффективность оборонительных инструментов на базе искусственного интеллекта.
Американский лидер подчеркнул, что указ направлен, в том числе, на устранение бюрократических препятствий для разработчиков и исследователей с целью поощрения новшеств в области ИИ и для ускорения его внедрения в госсекторе и промышленности. Он также поручил разработать рамочные механизмы взаимодействия с разработчиками искусственного интеллекта.
От министерства юстиции Трамп потребовал обеспечить привлечение к уголовной ответственности тех, кто использует ИИ для взлома и повреждения компьютерных систем или для незаконного доступа и дальнейших преступлений.
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