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Медосмотр подтвердил, что у Трампа отличное здоровье - РИА Новости, 02.06.2026
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21:05 02.06.2026
Медосмотр подтвердил, что у Трампа отличное здоровье

В Белом доме после медосмотра подтвердили, что у Трампа отличное здоровье

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава американского Агентства медицинского страхования Мехмет Оз заявил, что президент США Дональд Трамп обладает превосходным здоровьем.
  • По словам Оз, у Трампа отличная работоспособность и «колоссальная энергия».
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обладает превосходным здоровьем, заявил после медосмотра главы государства глава американского Агентства медицинского страхования Мехмет Оз.
«
"Если вы посмотрите на его (Трампа – ред.) показатели, то он выглядят превосходно. Его холестерол, давление, все данные, безусловно, очень хорошие", - сказал Оз во вторник журналистам на брифинге в Белом доме.
Оз обратил внимание на огромную работоспособность Трампа и отметил, что у него есть "колоссальная энергия".
"Президент обладает поистине уникальной способностью продолжать работать в любое время суток", - отметил он.
На прошлой неделе Трамп прошел плановый ежегодный медосмотр, после которого его врач Шон Барбабелла заявил, что тот сохраняет крепкое здоровье, отличное когнитивное состояние и может исполнять свои обязанности.
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