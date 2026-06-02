Медосмотр подтвердил, что у Трампа отличное здоровье

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава американского Агентства медицинского страхования Мехмет Оз заявил, что президент США Дональд Трамп обладает превосходным здоровьем.

По словам Оз, у Трампа отличная работоспособность и «колоссальная энергия».

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обладает превосходным здоровьем, заявил после медосмотра главы государства глава американского Агентства медицинского страхования Мехмет Оз.

« "Если вы посмотрите на его ( Трампа – ред.) показатели, то он выглядят превосходно. Его холестерол, давление, все данные, безусловно, очень хорошие", - сказал Оз во вторник журналистам на брифинге в Белом доме.

Оз обратил внимание на огромную работоспособность Трампа и отметил, что у него есть "колоссальная энергия".

"Президент обладает поистине уникальной способностью продолжать работать в любое время суток", - отметил он.