Главный тренер "Вегаса" выразил восхищение российским хоккеистом

"Они знают, как это делается. У них есть опыт. Эта организация с момента своего основания провела огромное количество матчей в плей-офф, и в раздевалке много игроков из состава 2023 года - они понимают, как побеждать. Я считаю, что тактика и игровые схемы сегодня в хоккее очень важны. Но нет ничего важнее мышления, психологической устойчивости и воли в ключевые моменты плей-офф. Наши ребята это понимают. Это основа команды", - добавил специалист.