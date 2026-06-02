Главный тренер "Вегаса" выразил восхищение российским хоккеистом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джон Торторелла отметил высокий уровень игры и поведение российского нападающего Павла Дорофеева.
- Павел Дорофеев делит первое место с одноклубником Бреттом Хауденом в списке снайперов текущего розыгрыша Кубка Стэнли, проведя 16 матчей и набрав 14 очков.
- «Вегас Голден Найтс» поборется за Кубок Стэнли с «Каролиной Харрикейнз», серия стартует 2 июня в Роли (штат Северная Каролина).
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Джон Торторелла отметил высокий уровень игры и поведение российского нападающего команды Павла Дорофеева в преддверии финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Вегас Голден Найтс" поборется за Кубок Стэнли с "Каролиной Харрикейнз", серия стартует 2 июня в Роли (штат Северная Каролина). Ранее Дорофеев отметил, что высокая результативность в плей-офф - его обязанность и часть работы. В текущем розыгрыше 25-летний форвард провел 16 матчей и набрал 14 очков (10 голов + 4 передачи). Он делит первое место с одноклубником Бреттом Хауденом в списке снайперов текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
"Шайба будто сама находит его (Дорофеева). Чем лучше я его узнаю, тем сильнее начинаю ценить как игрока. Думаю, он серьезно прибавил в игре без шайбы. А в большинстве создается ощущение, что шайба просто сама к нему приходит. Я слушал его послематчевые интервью, и мне нравится, как он себя ведет. Настоящий хоккеист. То, что он сказал пару недель назад: "Это моя работа". Похоже, именно так он и думает. Он - очень важная часть нашей команды", - приводятся слова Тортореллы на сайте клуба.
"Вегас" сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз с момента основания в 2017 году. Клуб становился обладателем трофея в 2023 году.
"Они знают, как это делается. У них есть опыт. Эта организация с момента своего основания провела огромное количество матчей в плей-офф, и в раздевалке много игроков из состава 2023 года - они понимают, как побеждать. Я считаю, что тактика и игровые схемы сегодня в хоккее очень важны. Но нет ничего важнее мышления, психологической устойчивости и воли в ключевые моменты плей-офф. Наши ребята это понимают. Это основа команды", - добавил специалист.