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Тюкавин призвал Овечкина продлить контракт с "Вашингтоном" - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:24 02.06.2026 (обновлено: 13:27 02.06.2026)
Тюкавин призвал Овечкина продлить контракт с "Вашингтоном"

Тюкавин выразил надежду, что Овечкин продлит контракт с "Вашингтоном"

© Фото : nhl.comХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин выразил надежду, что Александр Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном».
  • Сезон 2025/26 стал для 40-летнего Александра Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с «Вашингтоном».
НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин выразил надежду, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продлит контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и последним по его контракту с "Вашингтоном". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах.
"Пересеклись (с Овечкиным - ред.) один раз в "Лужниках". Поддерживаем связь. Ожидаю, что он продлит контракт", - сказал Тюкавин журналистам.
Сборная России сыграет 5 июня со сборной Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня - с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде. В первом матче в рамках сборов россияне уступили сборной Египта в Каире со счетом 0:1.
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ХоккейСпортРоссияБуркина-ФасоВолгоградАлександр ОвечкинТринидадВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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