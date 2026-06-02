Тюкавин призвал Овечкина продлить контракт с "Вашингтоном"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин выразил надежду, что Александр Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном».
- Сезон 2025/26 стал для 40-летнего Александра Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с «Вашингтоном».
НОВОГОРСК (Московская область), 2 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин выразил надежду, что капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продлит контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и последним по его контракту с "Вашингтоном". Россиянин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах.
Сборная России сыграет 5 июня со сборной Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня - с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде. В первом матче в рамках сборов россияне уступили сборной Египта в Каире со счетом 0:1.
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13 мая, 16:16