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Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник - РИА Новости, 02.06.2026
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08:14 02.06.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Тишковец: теплая погода без осадков ожидается в Москве во вторник

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПодготовка пляжей к купальному сезону в Москве
Подготовка пляжей к купальному сезону в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Подготовка пляжей к купальному сезону в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник в Москве ожидается теплая погода без осадков с температурой до плюс 20 градусов.
  • В среду температура поднимется до плюс 20–плюс 23 градусов, а во второй половине недели возможны кратковременные дожди с грозами.
  • В выходные температура поднимется до плюс 22–плюс 25 градусов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Теплая погода без осадков с температурой до плюс 20 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха плюс 17 - плюс 20", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.
"В среду метеоусловия существенно не изменятся, но а столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня - плюс 20 - плюс 23 градуса. Но во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами", - добавил он.
По словам специалиста, по ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 9 - плюс 14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло.
"Но а в выходные на термометрах будут уже и вовсе июльские плюс 22 - плюс 25 градусов", - подчеркнул Тишковец.
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