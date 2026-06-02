Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ Во вторник в Москве ожидается теплая погода без осадков с температурой до плюс 20 градусов.

В среду температура поднимется до плюс 20–плюс 23 градусов, а во второй половине недели возможны кратковременные дожди с грозами.

В выходные температура поднимется до плюс 22–плюс 25 градусов.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Теплая погода без осадков с температурой до плюс 20 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха плюс 17 - плюс 20", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 749 миллиметров ртутного столба.

"В среду метеоусловия существенно не изменятся, но а столбики термометров поднимутся до климатической нормы июня - плюс 20 - плюс 23 градуса. Но во второй половине недели погода станет неустойчивой, поэтому местами возможны кратковременные дожди с грозами", - добавил он.

По словам специалиста, по ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 9 - плюс 14, а в дневное время сохранится устойчивое 20-градусное июньское тепло.