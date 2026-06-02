Рейтинг@Mail.ru
Над Тибетом появились гигантские красные столбы света - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:24 02.06.2026 (обновлено: 16:37 02.06.2026)
Над Тибетом появились гигантские красные столбы света

India Today: жители Тибета во время грозы увидели гигантские красные спрайты

© Кадр видео из соцсетейВспышки ярко-красных столбов света в Тибете
Вспышки ярко-красных столбов света в Тибете - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Вспышки ярко-красных столбов света в Тибете
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Тибета во время грозы запечатлели на видео загадочные вспышки ярко-красных столбов света.
  • Ученые объяснили, что это редкое явление известно как красные спрайты.
  • Красные спрайты возникают на высоте от 50 до 90 километров над поверхностью Земли из-за сильных электрических полей, возбуждающих молекулы азота.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Жители Тибета во время грозы увидели загадочные вспышки, похожие на гигантские светящиеся щупальца, пишет India Today.
Видео, на котором огромные столбы красного света вспыхивают над облаками, покорило зрителей по всему миру.
"Это редкое явление, известное как красные спрайты, выглядело как гигантские светящиеся щупальца, уходящие в космос, создавая сцену, больше напоминающую научно-фантастический фильм, чем природное явление", — говорится в публикации.
Как отмечает India Today, в отличие от обычных молний, ​​которые бьют внутри облаков или между облаками и землей, красные спрайты возникают гораздо выше, часто достигая высоты от 50 до 90 километров над поверхностью Земли.
"Они появляются, когда мощные разряды молнии внизу создают сильные электрические поля в верхних слоях атмосферы. Эти поля возбуждают молекулы азота, заставляя их излучать характерное красное свечение", — объясняет издание.
Впервые красные спрайты случайно задокументировали в 1989 году ученые из Университета Миннесоты. Но пилоты самолетов еще с конца XIX века рассказывали о странных вертикальных молниях, бьющих из грозовых облаков вверх.
Изображение Земли - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
"Звон в ушах и напряжение": ученые предупредили об опасном явлении на Земле
21 февраля, 06:25
 
В миреТибетЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала