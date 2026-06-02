Над Тибетом появились гигантские красные столбы света

© Кадр видео из соцсетей Вспышки ярко-красных столбов света в Тибете

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители Тибета во время грозы запечатлели на видео загадочные вспышки ярко-красных столбов света.

Ученые объяснили, что это редкое явление известно как красные спрайты.

Красные спрайты возникают на высоте от 50 до 90 километров над поверхностью Земли из-за сильных электрических полей, возбуждающих молекулы азота.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Жители Тибета во время грозы увидели загадочные вспышки, похожие на гигантские светящиеся щупальца, пишет Жители Тибета во время грозы увидели загадочные вспышки, похожие на гигантские светящиеся щупальца, пишет India Today

Видео, на котором огромные столбы красного света вспыхивают над облаками, покорило зрителей по всему миру.

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"Это редкое явление, известное как красные спрайты, выглядело как гигантские светящиеся щупальца, уходящие в космос, создавая сцену, больше напоминающую научно-фантастический фильм, чем природное явление", — говорится в публикации.

Как отмечает India Today, в отличие от обычных молний, ​​которые бьют внутри облаков или между облаками и землей, красные спрайты возникают гораздо выше, часто достигая высоты от 50 до 90 километров над поверхностью Земли

"Они появляются, когда мощные разряды молнии внизу создают сильные электрические поля в верхних слоях атмосферы. Эти поля возбуждают молекулы азота, заставляя их излучать характерное красное свечение", — объясняет издание.