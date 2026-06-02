Андреевой остался шаг до финала. Но на пути провокаторша с Украины

Российские теннисистки просто великолепно выступают на "Ролан Гаррос" в этом году. В восьмерку сильнейших попали сразу три наши красавицы, а Мирра Андреева и вовсе уже в полуфинале. О шансах увидеть в субботу в Париже российский финал - в материале РИА Новости Спорт.

Так хорошо не было очень давно

Сейчас самыми высокими считаются шансы на титул Мирры Андреевой . Недавно отметившая 19-летие российская теннисистка уже повторила свой лучший результат на турнирах " Большого шлема ", дойдя до полуфинала. В четвертьфинале она победила румынку Сорану Кырстю, которая старше ее на целых 17 лет. При этом разница в возрасте не мешает теннисисткам дружить и сотрудничать.

« "С Сораной мы много вместе тренировались в нынешнем сезоне, а в последний раз встречались на корте на турнире в Линце , - рассказала Мирра на пресс-конференции, узнав имя соперницы по четвертьфиналу. - Она замечательный человек и просто невероятный соперник. Всегда выкладывается на корте по максимуму. К тому же сейчас Кырстя играет в свой лучший теннис в карьере и проводит невероятный сезон".

Мирра в полном порядке

Кырстя действительно переживает сейчас настоящий ренессанс. Хотя она уже давно в профессиональном туре, завоевала четыре титула на турнирах WTA (еще семь выиграла в парном разряде), а на "Ролан Гаррос" доходила до четвертьфинала еще в 2009 году, когда Мирра только начинала заниматься теннисом. Только именно сейчас Сорана пробилась в топ-20 и занимает 18-ю строчку в рейтинге, наивысшую в своей карьере.

И на "Ролан Гаррос" румынская теннисистка была "посеяна" под 18-м номером и до поединка с Андреевой не отдала соперницам ни сета. У самой Мирры пройти путь к четвертьфиналу столь же мощно не получилось. Вот и прогнозировала российская теннисистка упорную борьбу в поединке с соперницей, которую хорошо знает и которая хорошо знает ее.

Только упорной борьбы не получилось. В первом сете Андреева навесила своей старшей подруге "баранку", а затем уверенно довела матч до победы. Правда, для этого, как призналась Мирра на послематчевой пресс-конференции, ей пришлось показать свой лучший за последнее время теннис. Чувствуется, что к турниру "Большого шлема" Андреева набрала хорошую форму и грамотно распределила силы, отказавшись от парной комбинации.

В соперниках - агрессивная украинка

За путевку в финал российская теннисистка сразится с Мартой Костюк , которая в украинском дерби в четвертьфинале победила Элину Свитолину . Фамилию соперницы по полуфиналу к моменту окончания четвертьфинального поединка Мирра еще не знала, но вопрос о том, будет ли принципиальным поединок с украинкой, ей был задан.

« "Свитолина и Костюк - настоящие бойцы, и я знаю, чего от них ожидать, - ответила Андреева. - Для меня неважно, что они украинки. Любой матч на "Ролан Гаррос" сложен, кто бы тебе ни противостоял. Буду стремиться показать свой лучший теннис и концентрироваться только на игре".

Изюминку поединку против Костюк добавляет то обстоятельство, что совсем недавно Мирра и Марта встречались в финале турнира WTA в Мадриде . Победила тогда украинская теннисистка, что и позволило ей подняться на 15-ю строчку в рейтинге и получить достаточно высокий номер "посева" на "Ролан Гаррос". Естественно, и в столице Испании не обошлось без вопроса о принципиальности поединка. Костюк тогда тоже акцентировала внимание на теннисе.

Она, конечно, не может отойти от повестки, которую навязывают украинским спортсменам власти "незалежной". Только при этом не стремится быть святее Зеленского. Четыре года назад, проиграв в первом круге "Ролан Гаррос" Арине Соболенко , о том, что российские и белорусские теннисистки избегают общения с ней, Марта говорила даже с некоторой грустью. А вот кто поднимает политическую повестку на острие рукоятки ракетки, так это Александра Олейникова , которую в третьем круге "Ролан Гаррос" побила Диана Шнайдер

У Олейниковой очень интересная биография. Ее родители вынуждены были даже не уехать, а бежать из родной страны. Отца-бизнесмена на Украине обвинили в махинациях. Уехало семейство в Хорватию . На юниорских турнирах некоторое время Олександра (она предпочитает называть себя именно так) играла в статусе беженки. Потом ей предоставили хорватское спортивное гражданство, но сейчас гораздо выгоднее играть под украинским и жаловаться на свою тяжкую долю.

Перед матчем со Шнайдер украинка, занимающая сейчас 65-ю строчку в рейтинге, устроила настоящую психологическую атаку на российскую теннисистку. Она сразу же достала мобильный телефон и продемонстрировала фотографию Дианы на турнире "Трофеи Северной Пальмиры", который проходил в конце прошлого года в Санкт-Петербурге и спонсировался " Газпромом ". Сравнила Олейникова приезд Шнайдер в родную страну с выступлением в фашистской Германии в годы второй мировой войны. Ни больше, ни меньше.

Украинские провокации на "Ролан Гаррос"

А еще украинка пообещала показать всем желающим скриншоты записей в социальных сетях, где Шнайдер выражает поддержку политике российских властей. "Не вижу ничего плохого в том, что участвовала в выставочном турнире в Санкт-Петербурге, - прокомментировала провокацию соперницы Диана. - Это была, ко всему прочему, возможность повидаться с родителями и друзьями, которых давно не видела. А на "Ролан Гаррос" я для того чтобы играть в теннис, а не комментировать посты в соцсетях и ситуацию в мире".

Олейникова вышла на матч против Шнайдер, заведя себя до предела, и повела с двумя брейками - 3:0. Даже подавала на сет при счете 5:4. Только приехавшая в Париж играть в теннис российская теннисистка с честью вышла из этой непростой ситуации. Взяла три гейма подряд, а во второй партии просто вынесла соперницу, у которой, видимо, закончился антироссийский заряд.

Затем Диана в четвертом круге обыграла в трех сетах чемпионку Australian Open-2025 Мэдисон Киз . После этого Шнайдер обмолвилась на пресс-конференции, что не прочь сыграть в финале "Ролан Гаррос" против Андреевой, коль та не стала играть с ней в паре. Правда, для этого нужно сначала победить в четвертьфинале первую ракетку мира Соболенко.

Велика вероятность, что победитель этого четвертьфинала в полуфинале сразится с Анной Калинской , которая повторила свой лучший результат на "Больших шлемах", дойдя в Париже до четвертьфинала. В четвертом круге Анна дважды не позволила подать на матч в третьем сете недавно сменившей гражданство Анастасии Потаповой . Австрийская теннисистка была разочарована, но русский характер чаще все-таки проявляют российские теннисистки. В четвертьфинале Калинской предстоит встреча с полькой Майей Хвалинской, пробившейся в основную сетку через квалификацию.