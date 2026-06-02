"Не имеет значения": Андреева высказалась о матче против украинки Костюк

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», обыграв Сорану Кырстю со счетом 6:0, 6:3.
- Андреева заявила, что для нее не имеет значения национальность следующей соперницы, она старается играть против мяча и сосредотачиваться на игровом плане.
- Полуфинальные матчи в женском одиночном разряде пройдут 4 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева заявила после выхода в полуфинал "Ролан Гаррос", что для нее не имеет значения национальность ее следующей соперницы.
Андреева во вторник обыграла румынку Сорану Кырстю со счетом со счетом 6:0, 6:3 и во второй раз в карьере вышла в полуфинал "Ролан Гаррос", где ее соперницей станет украинка Марта Костюк.
На вопрос о национальности ее следующей соперницы Андреева ответила: "Для меня не имеет значения, с кем я играю. Я стараюсь играть против мяча, который летит в мою сторону. Обычно для меня не имеет значения, с кем я играю. Я пытаюсь сосредоточиться на игре и на игровом плане, который нужно воплотить на корте".
На прошлогоднем "Ролан Гаррос" Андреева уступила француженке Лоис Буассон в четвертьфинале. После матча россиянка пожаловалась на давление со стороны трибун.
"Мне кажется, в этом году в Париже публика уже не настроена так против меня. Так что стало проще. Но мне кажется, что если ситуация повторится, то мне будет немного легче с ней справиться, потому что, безусловно, я уже знаю, что произошло в прошлом году, помню свои чувства. Это давило на меня. Мне кажется, повторись это в этом году, я буду знать, что делать", - подчеркнула Андреева на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована на официальном YouTube-канале "Ролан Гаррос".
Полуфинальные матчи в женском одиночном разряде пройдут в четверг, 4 июня.