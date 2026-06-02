"Не имеет значения": Андреева высказалась о матче против украинки Костюк

На вопрос о национальности ее следующей соперницы Андреева ответила: "Для меня не имеет значения, с кем я играю. Я стараюсь играть против мяча, который летит в мою сторону. Обычно для меня не имеет значения, с кем я играю. Я пытаюсь сосредоточиться на игре и на игровом плане, который нужно воплотить на корте".