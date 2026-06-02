Звонарева и Зигемунд не смогли выйти в полуфинал "Ролан Гаррос" в парах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
- Они проиграли в четвертьфинале Габриэле Дабровски и Луизе Стефани со счетом 4:6, 5:7.
- Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не сумели выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В четвертьфинале посеянные под 11-м номером Звонарева и Зигемунд уступили четвертым сеяным канадке Габриэле Дабровски и бразильянке Луизе Стефани со счетом 4:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты.
Roland Garros WTA
02 июня 2026 • начало в 14:10
Завершен
2 : 06:47:5
Ранее Звонарева и Зигемунд без борьбы прошли стадии второго и третьего раундов благодаря отказам соперниц.
В полуфинале Дабровски и Стефани сыграют с посеянными под первым номером чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд.
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