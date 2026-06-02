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Звонарева и Зигемунд не смогли выйти в полуфинал "Ролан Гаррос" в парах - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Теннис
 
16:12 02.06.2026 (обновлено: 16:26 02.06.2026)
Звонарева и Зигемунд не смогли выйти в полуфинал "Ролан Гаррос" в парах

Звонарева и Зигемунд проиграли в 1/4 финала "Ролан Гаррос" Дабровски и Стефани

© Фото : Пресс-служба WTAТеннисистки Вера Звонарева (справа) и Лаура Зигемунд
Теннисистки Вера Звонарева (справа) и Лаура Зигемунд - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Теннисистки Вера Звонарева (справа) и Лаура Зигемунд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • Они проиграли в четвертьфинале Габриэле Дабровски и Луизе Стефани со счетом 4:6, 5:7.
  • Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не сумели выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В четвертьфинале посеянные под 11-м номером Звонарева и Зигемунд уступили четвертым сеяным канадке Габриэле Дабровски и бразильянке Луизе Стефани со счетом 4:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
02 июня 2026 • начало в 14:10
Завершен
Габриэла Дабровски
Луиза Стефани
2 : 06:47:5
Лаура Зигемунд
Вера Звонарева
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ранее Звонарева и Зигемунд без борьбы прошли стадии второго и третьего раундов благодаря отказам соперниц.
В полуфинале Дабровски и Стефани сыграют с посеянными под первым номером чешкой Катержиной Синяковой и американкой Тейлор Таунсенд.
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