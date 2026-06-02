Звонарева и Зигемунд не смогли выйти в полуфинал "Ролан Гаррос" в парах

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не вышли в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

Они проиграли в четвертьфинале Габриэле Дабровски и Луизе Стефани со счетом 4:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не сумели выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

В четвертьфинале посеянные под 11-м номером Звонарева Зигемунд уступили четвертым сеяным канадке Габриэле Дабровски и бразильянке Луизе Стефани со счетом 4:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 52 минуты.

Ранее Звонарева и Зигемунд без борьбы прошли стадии второго и третьего раундов благодаря отказам соперниц.