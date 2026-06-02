Арнальди вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский теннисист Маттео Арнальди обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в четвертом круге Открытого чемпионата Франции.
- Матч длился 5 часов 26 минут и стал третьим подряд для Тиафо, длившимся более четырех часов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Итальянский теннисист Маттео Арнальди обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в четвертом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу итальянца, который является 104-й ракеткой мира. У идущего 22-м в мировом рейтинге Тиафо был 19-й номер посева. Теннисисты провели на корте 5 часов 26 минут.
Roland Garros ATP
01 июня 2026 • начало в 20:45
Завершен
2 : 36:77:66:36:74:6
Этот матч стал третьим подряд для Тиафо, длившимся более четырех часов.
В четвертьфинале второго в сезоне турнира Большого шлема Арнальди сыграет с соотечественником Маттео Берреттини.