Рейтинг@Mail.ru
Арнальди вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
04:51 02.06.2026
Арнальди вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

Арнальди за пять часов обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал "Ролан Гаррос"

© Фото : Соцсети спортсменаМаттео Арнальди
Маттео Арнальди - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Маттео Арнальди. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский теннисист Маттео Арнальди обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в четвертом круге Открытого чемпионата Франции.
  • Матч длился 5 часов 26 минут и стал третьим подряд для Тиафо, длившимся более четырех часов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Итальянский теннисист Маттео Арнальди обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в четвертом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 3:6, 7:6 (7:3), 6:4 в пользу итальянца, который является 104-й ракеткой мира. У идущего 22-м в мировом рейтинге Тиафо был 19-й номер посева. Теннисисты провели на корте 5 часов 26 минут.
Турниры Большого шлема
Roland Garros ATP
01 июня 2026 • начало в 20:45
Завершен
Фрэнсис Тиафо
2 : 36:77:66:36:74:6
Маттео Арнальди
Календарь Турнирная таблица История встреч
Этот матч стал третьим подряд для Тиафо, длившимся более четырех часов.
В четвертьфинале второго в сезоне турнира Большого шлема Арнальди сыграет с соотечественником Маттео Берреттини.
Волонтер подает теннисный мяч - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Стали известны все четвертьфиналисты "Ролан Гаррос"
Вчера, 02:42
 
ТеннисСпортПарижФрэнсис ТиафоМаттео БерреттиниРолан Гаррос
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    С. Кырстя
    66
    03
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    УНИКС
    91
    63
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Бельгия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Грузия
    Румыния
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Марокко
    Мадагаскар
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    Ж. Фонсека
    667
    436
  • Футбол
    Завершен
    Уэльс
    Гана
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала