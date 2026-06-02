02:42 02.06.2026
Стали известны все четвертьфиналисты "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Определился состав четвертьфинальных пар Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде.
Итальянец Маттео Берреттини сыграет с соотечественником Маттео Арнальди, канадец Феликс Оже-Альяссим (4-й номер посева) - с итальянцем Флавио Коболли (10), чех Якуб Меншик (26) - с бразильцем Жоао Фонсекой (28), испанец Рафаэль Ходар (27) - с Александром Зверевым (2) из Германии.
Матчи мужской сетки "Ролан Гаррос" завершатся в воскресенье, 7 июня. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
  • Теннис
    Завершен
    А. Потапова
    А. Калинская
    466
    627
  • Теннис
    Завершен
    М. Киз
    Д. Шнайдер
    360
    636
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    82
    80
  • Футбол
    Завершен
    Турция
    Северная Македония
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Швеция
    3
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Н. Осака
    76
    53
  • Футбол
    Завершен
    Австрия
    Тунис
    1
    0
