Стали известны все четвертьфиналисты "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Определился состав четвертьфинальных пар Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде.
Итальянец Маттео Берреттини сыграет с соотечественником Маттео Арнальди, канадец Феликс Оже-Альяссим (4-й номер посева) - с итальянцем Флавио Коболли (10), чех Якуб Меншик (26) - с бразильцем Жоао Фонсекой (28), испанец Рафаэль Ходар (27) - с Александром Зверевым (2) из Германии.
Матчи мужской сетки "Ролан Гаррос" завершатся в воскресенье, 7 июня. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.