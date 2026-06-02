Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредил о риске кражи биометрии в виртуальной примерочной - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 02.06.2026
Эксперт предупредил о риске кражи биометрии в виртуальной примерочной

IT-специалист Миронов: виртуальные примерочные могут собирать биометрию

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виртуальные примерочные могут собирать биометрические данные пользователей.
  • Биометрические данные, в отличие от паролей, невозможно восстановить или изменить в случае кражи хакерами.
  • Риск утечки данных возрастает, если их обработка происходит не на смартфоне, а в облаке или на сервере компании.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Виртуальные примерочные могут собирать биометрию пользователя, являющуюся уникальным паролем, который невозможно восстановить в случае кражи хакерами, предупредил IT-эксперт компании "Стахановец" Алексей Миронов.
Как уточнил эксперт, покупатель часто видит в виртуальной примерочной просто удобный сервис: загрузил фото или включил камеру - и на экране уже видно, как сидят джинсы или футболка. Но за этой технологией может стоять обработка биометрии.
"Биометрию часто сравнивают с ключом, который нельзя перевыпустить. Если хакеры украли ваш пароль, вы его меняете. Но в главном - с украденным лицом или 3D-моделью вы уже ничего не сделаете. Оно у вас на всю жизнь. Риск выше, если фото и замеры обрабатываются не на самом смартфоне, а уходят в облако или на сервер компании", - рассказал Миронов "Газете.Ru".
По словам эксперта, многие пользователи ошибочно полагают, что виртуальная примерочная просто показывает картинку и ничего не сохраняет, но такие сервисы могут строить трехмерную модель человека. Если приложение запрашивает доступ к контактам, сообщениям, геолокации или SMS, это должно насторожить, добавил Миронов.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Названы признаки того, что смартфон или ноутбук следит за владельцем
12 октября 2025, 03:15
 
ТехнологииРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала