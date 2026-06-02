Эксперт предупредил о риске кражи биометрии в виртуальной примерочной

Краткий пересказ от РИА ИИ Виртуальные примерочные могут собирать биометрические данные пользователей.

Биометрические данные, в отличие от паролей, невозможно восстановить или изменить в случае кражи хакерами.

Риск утечки данных возрастает, если их обработка происходит не на смартфоне, а в облаке или на сервере компании.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Виртуальные примерочные могут собирать биометрию пользователя, являющуюся уникальным паролем, который невозможно восстановить в случае кражи хакерами, предупредил IT-эксперт компании "Стахановец" Алексей Миронов.

Как уточнил эксперт, покупатель часто видит в виртуальной примерочной просто удобный сервис: загрузил фото или включил камеру - и на экране уже видно, как сидят джинсы или футболка. Но за этой технологией может стоять обработка биометрии.

"Биометрию часто сравнивают с ключом, который нельзя перевыпустить. Если хакеры украли ваш пароль, вы его меняете. Но в главном - с украденным лицом или 3D-моделью вы уже ничего не сделаете. Оно у вас на всю жизнь. Риск выше, если фото и замеры обрабатываются не на самом смартфоне, а уходят в облако или на сервер компании", - рассказал Миронов " Газете.Ru ".