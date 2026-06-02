Рейтинг@Mail.ru
Прямые рейсы из Танзании в Россию запустят летом, заявил Ушаков - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 02.06.2026
Прямые рейсы из Танзании в Россию запустят летом, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что прямые рейсы из Танзании в Россию запустят летом

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкВид на набережную города Занзибара
Вид на набережную города Занзибара - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Вид на набережную города Занзибара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прямые рейсы из Дар-эс-Салама в Москву будут запущены летом, сообщил Ушаков.
  • Поток российских туристов в эту страну растет, добавил он.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Прямые рейсы из Танзании в Россию будут запущены летом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент Танзании Самия Сулуху Хассан будет находиться с государственным визитом в России с 3 по 5 июня.
«
"Растет, кстати, поток российских туристов в эту страну. И летом авиакомпания Air Tanzania планирует запустить прямые рейсы из Дар-эс-Салама в Москву", - сказал Ушаков журналистам.
Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Дубай с 1 июня
14 мая, 14:11
 
РоссияТанзанияДар-эс-СаламЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала