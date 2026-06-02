Прямые рейсы из Танзании в Россию запустят летом, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прямые рейсы из Дар-эс-Салама в Москву будут запущены летом, сообщил Ушаков.
- Поток российских туристов в эту страну растет, добавил он.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Прямые рейсы из Танзании в Россию будут запущены летом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Растет, кстати, поток российских туристов в эту страну. И летом авиакомпания Air Tanzania планирует запустить прямые рейсы из Дар-эс-Салама в Москву", - сказал Ушаков журналистам.
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