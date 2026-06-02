МИД назвал атаку на танкеры в Черном море пренебрежением принципами права

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Атака Киева на танкеры в Черном море 28 мая направлена против гражданских коммерческих судов, что является свидетельством пренебрежения принципами и нормами международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти действия, направленные против гражданских коммерческих судов, вновь продемонстрировали полное пренебрежение киевской хунтой, которая предпочитает отнекиваться от своей причастности к инцидентам, принципами и нормами международного права", - ответила она на вопрос журналистов.