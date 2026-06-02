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МИД назвал атаку на танкеры в Черном море пренебрежением принципами права - РИА Новости, 02.06.2026
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13:23 02.06.2026 (обновлено: 13:31 02.06.2026)
МИД назвал атаку на танкеры в Черном море пренебрежением принципами права

МИД назвал атаку Киева на танкеры в Черном море пренебрежением принципами права

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака Киева на танкеры в Черном море 28 мая направлена против гражданских коммерческих судов.
  • По словам Захаровой, действия Киева демонстрируют пренебрежение принципами и нормами международного права.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Атака Киева на танкеры в Черном море 28 мая направлена против гражданских коммерческих судов, что является свидетельством пренебрежения принципами и нормами международного права, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эти действия, направленные против гражданских коммерческих судов, вновь продемонстрировали полное пренебрежение киевской хунтой, которая предпочитает отнекиваться от своей причастности к инцидентам, принципами и нормами международного права", - ответила она на вопрос журналистов.
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РоссияКиевМария ЗахароваЧерное море
 
 
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