В Госдуме прокомментировали задержание французскими военными танкера Tagor

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Франция задержала танкер Tagor в Атлантическом океане.
- Российские официальные лица назвали действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Задержание Францией танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска под ложным флагом, является наглым попранием морского права, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
О задержании военными в Атлантическом океане танкера Tagor Франция заявила в понедельник. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Москву не уведомляли о действиях в отношении этого судна. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, по предварительным данным, является гражданин России.
«
"К морскому праву эти действия никакого отношения не имеют. Это обычный пиратский захват как в XVII-XVIII веках, за который придется отвечать. Налицо наглое попрание морского права и нарушение международного права", - сказал Ивлев.
По его мнению, президенту Франции Эммануэлю Макрону предстоит ответить за захват танкера.
«
"Ответственность обязательно будет, Россия своих не бросает", - подчеркнул депутат.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Парижа незаконными и граничащими с пиратством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на европейский правовой нигилизм и переписывание норм под себя.