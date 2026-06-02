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В Госдуме прокомментировали задержание французскими военными танкера Tagor - РИА Новости, 02.06.2026
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08:34 02.06.2026 (обновлено: 08:38 02.06.2026)
В Госдуме прокомментировали задержание французскими военными танкера Tagor

Ивлев назвал наглым попранием морского права задержание танкера Tagor

© AP Photo / French ArmyПерехват нефтяного танкера французскими военными в Атлантическом океане
Перехват нефтяного танкера французскими военными в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / French Army
Перехват нефтяного танкера французскими военными в Атлантическом океане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Франция задержала танкер Tagor в Атлантическом океане.
  • Российские официальные лица назвали действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Задержание Францией танкера Tagor, якобы шедшего из Мурманска под ложным флагом, является наглым попранием морского права, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
О задержании военными в Атлантическом океане танкера Tagor Франция заявила в понедельник. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Москву не уведомляли о действиях в отношении этого судна. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, по предварительным данным, является гражданин России.
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«
"К морскому праву эти действия никакого отношения не имеют. Это обычный пиратский захват как в XVII-XVIII веках, за который придется отвечать. Налицо наглое попрание морского права и нарушение международного права", - сказал Ивлев.
По его мнению, президенту Франции Эммануэлю Макрону предстоит ответить за захват танкера.
«
"Ответственность обязательно будет, Россия своих не бросает", - подчеркнул депутат.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Парижа незаконными и граничащими с пиратством. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на европейский правовой нигилизм и переписывание норм под себя.
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В миреРоссияФранцияПарижЛеонид ИвлевЭммануэль МакронДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
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