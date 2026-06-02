Эксперт рассказал, почему телефонная связь не работает без интернета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Баранов объяснил, что передача данных во время телефонного звонка останавливается при отсутствии интернета, так как сотовые вышки связываются друг с другом через сервер по сети.
- ФСБ РФ сообщила о раскрытии акции иностранных спецслужб по внедрению вредоносного ПО на мобильные устройства российских чиновников.
- По словам Баранова, период использования телефонных каналов связи миновал, и теперь все завязано на интернете.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Передача данных во время телефонного звонка останавливается, когда нет интернета, из-за того, что сотовые вышки связываются друг с другом через сервер по сети, сообщил действительный член академии криптографии РФ генерал-лейтенант Александр Баранов.
Во вторник ФСБ РФ сообщила о раскрытии широкомасштабной акции иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных высокопоставленных российских чиновников вредоносного ПО. Оно использовалось для записи имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного контроля обстановки вблизи устройств, направленного на получение чувствительной информации.
Баранов рассказал, что во время телефонного звонка устройство одного абонента связывается с вышкой, после чего она связывается с сервером по интернету. Затем сервер связывается с другой вышкой, а уже она связывается с телефоном собеседника.
"Из этого следует, что если интернет останавливается, то телефон перестает работать. И мы уже это в некоторых случаях можем наблюдать и никуда от этого не уйти", - сказал Баранов в видеоролике, опубликованном ФСБ.
По его словам, период, когда использовались телефонные каналы связи, миновал - теперь все завязано на интернете.