Эксперт рассказал, почему телефонная связь не работает без интернета

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Передача данных во время телефонного звонка останавливается, когда нет интернета, из-за того, что сотовые вышки связываются друг с другом через сервер по сети, сообщил действительный член академии криптографии РФ генерал-лейтенант Александр Баранов.

"Из этого следует, что если интернет останавливается, то телефон перестает работать. И мы уже это в некоторых случаях можем наблюдать и никуда от этого не уйти", - сказал Баранов в видеоролике, опубликованном ФСБ.