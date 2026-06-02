Мирошник рассказал о погибших от атак ВСУ медиках около зоны СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Мирошник заявил, что более 40 медиков пострадали, 18 из них погибли от атак ВСУ около зоны СВО за первые четыре месяца 2026 года.

С 1 января по апрель 2026 года было нанесено более 56 ударов по объектам здравоохранения.

Мирошник подчеркнул, что согласно Женевской конвенции медицинские объекты не могут быть военной целью.

ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Более 40 медиков пострадали, 18 из них погибли от атак ВСУ в прифронтовых районах за первые четыре месяца 2026 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на встрече с представителями делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Луганске.

"На 56 объектов здравоохранения были нанесены удары с 1 января по апрель 2026 года, за 4 месяца, за май у нас еще нет итоговой статистики. Более 40 медиков пострадали, из них 18 погибли (в прифронтовых районах от атак ВСУ – ред.)", - сообщил Мирошник.

Он уточнил, что, согласно Женевской конвенции, медицинские объекты не могут быть военной целью.