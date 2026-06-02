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Мирошник рассказал о погибших от атак ВСУ медиках около зоны СВО - РИА Новости, 02.06.2026
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22:23 02.06.2026
Мирошник рассказал о погибших от атак ВСУ медиках около зоны СВО

Мирошник: 18 медиков погибли от атак ВСУ около зоны СВО с начала года

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирошник заявил, что более 40 медиков пострадали, 18 из них погибли от атак ВСУ около зоны СВО за первые четыре месяца 2026 года.
  • С 1 января по апрель 2026 года было нанесено более 56 ударов по объектам здравоохранения.
  • Мирошник подчеркнул, что согласно Женевской конвенции медицинские объекты не могут быть военной целью.
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Более 40 медиков пострадали, 18 из них погибли от атак ВСУ в прифронтовых районах за первые четыре месяца 2026 года, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на встрече с представителями делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Луганске.
Ранее РИА Новости сообщали, что делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и послом по особым поручениям МИД РФ Родионом Мирошником посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
"На 56 объектов здравоохранения были нанесены удары с 1 января по апрель 2026 года, за 4 месяца, за май у нас еще нет итоговой статистики. Более 40 медиков пострадали, из них 18 погибли (в прифронтовых районах от атак ВСУ – ред.)", - сообщил Мирошник.
Он уточнил, что, согласно Женевской конвенции, медицинские объекты не могут быть военной целью.
"Медицинские объекты не могут быть военной целью. Расскажите об этом украинской стороне, пусть они узнают об этом", - подчеркнул Мирошник.
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В миреРоссияЛуганскЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Удар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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