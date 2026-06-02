Заявление Кремля о спецоперации вызвало неожиданную реакцию в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о переходе конфликта на Украине в другое качество.
- Читатели Die Welt предполагают, что Россия намерена активизировать военные действия.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Читатели Die Welt активно обсуждают заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о переходе конфликта на Украине в другое качество.
«
"Если Запад не положит конец этой войне — которая без западной помощи давно бы уже закончилась — то до ее завершения предстоит еще много этапов эскалации. Победы Украины не будет, а значит, все будущие жертвы окажутся напрасными", — написал Walter D.
"Война вступила в новую фазу, возможно, теперь она только начинается по-настоящему. Те, кто слушал вчерашнее заседание Совета безопасности России, могли понять, что Россия намерена значительно активизировать войну, а точнее, военные действия. Виновных в террористическом ударе по общежитию школьников будут преследовать. Война вступит в новую фазу. Все это звучит угрожающе, и Зеленский, по всей видимости, совершил серьезную ошибку. Переговоров больше не будет", — предположил Wolf B.
«
"Нужны мирные переговоры. Даже если это повлечет за собой уступку территорий в пользу России. Даже если снова будут говорить: "Ну, Путин просто должен увести свои войска, и мир наступит", бла-бла-бла... Русские никуда не уйдут", — указал Liam I.
Во вторник Песков пояснил значение слов российского лидера Владимира Путина о переходе украинского конфликта в новое качество, отметив, что бесчеловечные террористические акты киевского режима создают его иную парадигму.