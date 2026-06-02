ВСУ за сутки потеряли более 40 боевиков в зоне действий "Днепра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли более 40 военных и 21 автомобиль в зоне действий группировки войск "Днепр".
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 40 военных и 21 автомобиль в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Уничтожено свыше 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах Орехова, Кирова и Григоровки.