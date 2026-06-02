ВСУ за сутки потеряли более 325 боевиков в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции.
- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции, уничтожив более 325 военнослужащих ВСУ, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты, трех бригад национальной гвардии и штурмового полка в районах Ивановки, Гулево, Сергеевки, Красноярского, Шевченко, Белицкого, Грузского, Новопавловки и Кучерова Яра", - говорится в сводке.
"Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Цезарь" и две станции радиоэлектронной борьбы", - сообщает российское военное ведомство.