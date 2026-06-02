ВСУ за сутки потеряли до 165 боевиков в зоне действий "Юга"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение.
- Противник потерял до 165 военнослужащих.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, в результате чего противник потерял до 165 военных, сообщает Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Николайполья, Дружковки, Артема, Славянска, Краматорска, Николаевки, Рай-Александровки, Роскошного и Константиновки.
"Противник потерял до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны.