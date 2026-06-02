ВСУ за сутки потеряли до 165 боевиков в зоне действий "Юга"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов ДНР, в результате чего противник потерял до 165 военных, сообщает Минобороны России.