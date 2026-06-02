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"Спартак" подписал контракт с экс-игроком НХЛ Свечниковым - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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19:53 02.06.2026 (обновлено: 20:14 02.06.2026)
"Спартак" подписал контракт с экс-игроком НХЛ Свечниковым

"Спартак" заключил контракт с экс-игроком НХЛ Евгением Свечниковым на два года

© Фото : сайт НХЛЕвгений Свечников
Евгений Свечников - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : сайт НХЛ
Евгений Свечников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский "Спартак" заключил двухлетний контракт с нападающим Евгением Свечниковым.
  • Также клуб продлил на три года соглашение с 23-летним нападающим Данилом Пивчулиным.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московский "Спартак" заключил контракт с нападающим Евгением Свечниковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два года.
Свечников выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Детройт Ред Уингз", "Виннипег Джетс" и "Сан-Хосе Шаркс", суммарно набрав в регулярных чемпионатах 45 очков (20 голов + 25 передач) в 172 матчах. В КХЛ старший брат финалиста Кубка Стэнли Андрея Свечникова представлял казанский "Ак Барс", нижегородское "Торпедо" и хабаровский "Амур".
Также "Спартак" продлил на три года соглашение с 23-летним нападающим Данилом Пивчулиным, набравшим в последнем сезоне 31 (14+17) очко в 63 матчах.
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