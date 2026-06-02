"Спартак" подписал контракт с экс-игроком НХЛ Свечниковым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский "Спартак" заключил двухлетний контракт с нападающим Евгением Свечниковым.
- Также клуб продлил на три года соглашение с 23-летним нападающим Данилом Пивчулиным.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Московский "Спартак" заключил контракт с нападающим Евгением Свечниковым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 29-летним игроком рассчитано на два года.
Свечников выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Детройт Ред Уингз", "Виннипег Джетс" и "Сан-Хосе Шаркс", суммарно набрав в регулярных чемпионатах 45 очков (20 голов + 25 передач) в 172 матчах. В КХЛ старший брат финалиста Кубка Стэнли Андрея Свечникова представлял казанский "Ак Барс", нижегородское "Торпедо" и хабаровский "Амур".
Также "Спартак" продлил на три года соглашение с 23-летним нападающим Данилом Пивчулиным, набравшим в последнем сезоне 31 (14+17) очко в 63 матчах.
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