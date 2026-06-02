В Тульской области обнаружили свалку опасных химических отходов

Краткий пересказ от РИА ИИ В северной части Новомосковска Тульской области обнаружили свалку опасных химических отходов площадью более тысячи квадратных метров.

Поводом для проверки стали жалобы местных жителей на сильный запах со стороны лесополосы.

ТУЛА, 2 июн – РИА Новости. Масштабную свалку опасных химических отходов площадью свыше 1 тысячи квадратных метров обнаружили в северной части города Новомосковска Тульской области, рассказал РИА Новости председатель комиссии по экологии Общественной палаты Тульской области, член совета Федерального агентства водных ресурсов Вадим Баранов.

По его словам, поводом для проверки стали жалобы местных жителей на сильный химический запах со стороны лесополосы в северной части города.

"Представители "Экологической защиты" выехали на место. Внимательно осмотрев территорию за лесополосой, был обнаружен большой участок с огромным количеством разных видов отходов, на территории был сильный специфический запах. Картина оказалась пугающей. Прямо на земле валяются строительные и промышленные отходы, но главную опасность представляют химические вещества", - рассказал Баранов.

Он добавил, что площадь свалки превышает 1 тысячу квадратных метров, территория сильно заболочена неизвестными жидкостями с сильным химическим запахом. Экологи предположили, что в низину могли систематически сливать остатки опасных веществ.

"Среди прочего там обнаружен метилендифенилдиизоцианат (МДИ). Это высокотоксичное и опасное для здоровья и окружающей среды вещество, широко используемое в производстве полиуретанов. Вещество вызывает раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей и представляет серьезную угрозу здоровью", - подчеркнул Баранов.