Водителя фуры после ДТП с погибшими в Пермском крае арестовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пермском крае на трассе вблизи поселка Суксун большегруз Man столкнулся с Lada Largus, в результате чего погибли трое детей и женщина.
- Водителю фуры предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ, и суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
- По версии следствия, водитель фуры не справился с управлением и допустил занос полуприцепа на встречную полосу, где произошло столкновение.
ПЕРМЬ, 2 июн - РИА Новости. Водителя фуры после ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае, трое из которых дети, суд отправил под домашний арест, сообщили РИА Новости в краевом СУСК.
В воскресенье вечером на трассе в Пермском крае, вблизи поселка городского типа Суксун, столкнулись большегруз Man и Lada Largus. В результате в "легковушке" погибли трое детей (10, 12 и 16 лет) и 43-летняя женщина. Один ребенок выжил: шестилетняя девочка.
"Предъявлено обвинение 48-летнему жителю Удмуртии в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - рассказали в ведомстве.
Следователи установили, что на 112-м километре трассы в Пермском крае водитель фуры не справился с управлением, допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "легковушкой".