Водителя фуры после ДТП с погибшими в Пермском крае арестовали

ПЕРМЬ, 2 июн - РИА Новости. Водителя фуры после ДТП с четырьмя погибшими в Пермском крае, трое из которых дети, суд отправил под домашний арест, сообщили РИА Новости в краевом СУСК.

Следователи установили, что на 112-м километре трассы в Пермском крае водитель фуры не справился с управлением, допустил занос полуприцепа на полосу встречного движения, где произошло столкновение с "легковушкой".