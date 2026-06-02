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Обвинение запросило для саратовских экс-министров колонию строгого режима - РИА Новости, 02.06.2026
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15:17 02.06.2026
Обвинение запросило для саратовских экс-министров колонию строгого режима

Гособвинение запросило для саратовских экс-министров 8 и 9 лет строгого режима

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гособвинение запросило для бывших министров правительства Саратовской области и топ-менеджеров оборонного предприятия Максима Шихалова и Владимира Пожарова 8 и 9 лет колонии строгого режима по делу о растрате и мошенничестве.
  • Подсудимых также хотят лишить права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях, связанных с закупками и поставками товаров для предприятий ОПК, на 2 года 6 месяцев.
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Гособвинитель запросил для бывших министров правительства Саратовской области и топ-менеджеров оборонного предприятия Максима Шихалова и Владимира Пожарова 8 и 9 лет колонии строгого режима по делу о растрате и мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сторона обвинения попросила суд назначить Шихалову 8 лет строгого режима, Пожарову - 9 лет строгого режима, штраф 900 тысяч рублей каждому", - сообщил собеседник агентства.
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Кроме того, подсудимых хотят лишить права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в сфере закупок и поставок товаров, выполнением работ или услуг для предприятий, включенных в сводный реестр организаций ОПК, на 2 года 6 месяцев.
Дело рассматривается в Кировском районном суде Саратова с декабря 2025 года. Бывший гендиректор Конструкторского бюро промышленной автоматики Максим Шихалов обвиняется в двух эпизодах растраты с использованием служебного положения, он находится под арестом до 23 июня.
Вторым обвиняемым в растрате и трех эпизодах мошенничества с зарплатами и выплатами выступает Владимир Пожаров, работавший заместителем гендиректора АО "КБПА". Он находится под домашним арестом. До работы на оборонном предприятии Пожаров был министром экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области, а Шихалов занимал пост министра промышленности и энергетики.
По версии следствия, в 2017 году Шихалов от имени предприятия заключил договор аренды автомобиля с намерением впоследствии выкупить его по заниженной стоимости для личного пользования. Кроме того, совместно со своим заместителем Пожаровым они обеспечили победу в конкурсных процедурах фирмы, принадлежавшей супруге одного из них, считают в СК.
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