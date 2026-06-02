Обвинение запросило для саратовских экс-министров колонию строгого режима

Краткий пересказ от РИА ИИ Гособвинение запросило для бывших министров правительства Саратовской области и топ-менеджеров оборонного предприятия Максима Шихалова и Владимира Пожарова 8 и 9 лет колонии строгого режима по делу о растрате и мошенничестве.

Подсудимых также хотят лишить права заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях, связанных с закупками и поставками товаров для предприятий ОПК, на 2 года 6 месяцев.

САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Гособвинитель запросил для бывших министров правительства Саратовской области и топ-менеджеров оборонного предприятия Максима Шихалова и Владимира Пожарова 8 и 9 лет колонии строгого режима по делу о растрате и мошенничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Сторона обвинения попросила суд назначить Шихалову 8 лет строгого режима, Пожарову - 9 лет строгого режима, штраф 900 тысяч рублей каждому", - сообщил собеседник агентства.

Кроме того, подсудимых хотят лишить права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях в сфере закупок и поставок товаров, выполнением работ или услуг для предприятий, включенных в сводный реестр организаций ОПК, на 2 года 6 месяцев.

Дело рассматривается в Кировском районном суде Саратова с декабря 2025 года. Бывший гендиректор Конструкторского бюро промышленной автоматики Максим Шихалов обвиняется в двух эпизодах растраты с использованием служебного положения, он находится под арестом до 23 июня.

Вторым обвиняемым в растрате и трех эпизодах мошенничества с зарплатами и выплатами выступает Владимир Пожаров, работавший заместителем гендиректора АО " КБПА ". Он находится под домашним арестом. До работы на оборонном предприятии Пожаров был министром экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области , а Шихалов занимал пост министра промышленности и энергетики.