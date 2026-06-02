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Суд смягчил меру пресечения журналисту "Новой газеты" Ролдугину - РИА Новости, 02.06.2026
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12:31 02.06.2026 (обновлено: 12:33 02.06.2026)
Суд смягчил меру пресечения журналисту "Новой газеты" Ролдугину

Суд перевел журналиста "Новой газеты" Ролдугина из СИЗО под домашний арест

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкИсполнительный директор "Новой газеты" Олег Ролдугин, обвиняемый в незаконном использовании персональных данных, во время заседания в Московском городском суде
Исполнительный директор Новой газеты Олег Ролдугин, обвиняемый в незаконном использовании персональных данных, во время заседания в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Исполнительный директор "Новой газеты" Олег Ролдугин, обвиняемый в незаконном использовании персональных данных, во время заседания в Московском городском суде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тверской суд Москвы изменил меру пресечения журналисту «Новой газеты» Олегу Ролдугину, заменив содержание в СИЗО на домашний арест.
  • Уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта.
  • По данным правоохранительных органов, фигуранты дела использовали частные ресурсы хранения личных данных для подготовки материалов негативного содержания о гражданах России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы изменил меру пресечения журналисту "Новой газеты" Олегу Ролдугину, заменив содержание в СИЗО на домашний арест по делу о незаконном использовании персональных данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения. Ролдугин переведен под домашний арест", - сказали в пресс-службе.
Ранее Ролдугин сообщал в ходе судебных заседаний, что не намерен скрываться, полностью сотрудничает со следствием, а все носители информации изъяты. Адвокаты также обращали внимание суда, что их подзащитный имеет больного ребёнка и не обладает какими-либо связями за границей.
Уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта. В его рамках в редакции "Новой газеты" прошли обыски.
По данным правоохранительных органов, фигуранты дела использовали частные ресурсы хранения личных данных для подготовки материалов негативного содержания о гражданах России. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
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