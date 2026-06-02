Суд смягчил меру пресечения журналисту "Новой газеты" Ролдугину

Исполнительный директор "Новой газеты" Олег Ролдугин, обвиняемый в незаконном использовании персональных данных, во время заседания в Московском городском суде. Архивное фото

Исполнительный директор "Новой газеты" Олег Ролдугин, обвиняемый в незаконном использовании персональных данных, во время заседания в Московском городском суде

Краткий пересказ от РИА ИИ Тверской суд Москвы изменил меру пресечения журналисту «Новой газеты» Олегу Ролдугину, заменив содержание в СИЗО на домашний арест.

Уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта.

По данным правоохранительных органов, фигуранты дела использовали частные ресурсы хранения личных данных для подготовки материалов негативного содержания о гражданах России.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы изменил меру пресечения журналисту "Новой газеты" Олегу Ролдугину, заменив содержание в СИЗО на домашний арест по делу о незаконном использовании персональных данных, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения. Ролдугин переведен под домашний арест", - сказали в пресс-службе.

Ранее Ролдугин сообщал в ходе судебных заседаний, что не намерен скрываться, полностью сотрудничает со следствием, а все носители информации изъяты. Адвокаты также обращали внимание суда, что их подзащитный имеет больного ребёнка и не обладает какими-либо связями за границей.

Уголовное дело о незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные, было возбуждено 10 марта. В его рамках в редакции "Новой газеты" прошли обыски.