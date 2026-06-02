Жителю Красноярского края грозит до семи лет за избиение подростка ложкой

КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Мужчине, избившему в апреле 13-летнего подростка в Ачинске ложкой для обуви за то, что тот с друзьями сидел в подъезде, грозит до семи лет лишения свободы, однако с учетом обстоятельств он может получить меньший срок, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.

"Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет, но он, хоть и был судим, судимости сняты, поэтому видимых отягчающих (обстоятельств - ред.) нет. Смягчающие, как правило, есть, а при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих самое суровое наказание не может превышать две трети максимального срока по санкции, то есть две трети от семи лет", - сказала собеседница агентства.