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Жителю Красноярского края грозит до семи лет за избиение подростка ложкой - РИА Новости, 02.06.2026
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11:25 02.06.2026
Жителю Красноярского края грозит до семи лет за избиение подростка ложкой

РИА Новости: жителю Ачинска, избившему подростка обувной ложкой, грозит до 7 лет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина избил 13-летнего подростка в Ачинске металлической ложкой для обуви.
  • Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия.
  • С учетом обстоятельств дела мужчина может получить наказание, не превышающее две трети максимального срока.
КРАСНОЯРСК, 2 июн – РИА Новости. Мужчине, избившему в апреле 13-летнего подростка в Ачинске ложкой для обуви за то, что тот с друзьями сидел в подъезде, грозит до семи лет лишения свободы, однако с учетом обстоятельств он может получить меньший срок, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
В апреле краевой главк МВД сообщал, что мужчина в Ачинске избил мальчика металлической ложкой для обуви. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением насилия. Позже суд избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определенных действий.
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"Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы на срок до семи лет, но он, хоть и был судим, судимости сняты, поэтому видимых отягчающих (обстоятельств - ред.) нет. Смягчающие, как правило, есть, а при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих самое суровое наказание не может превышать две трети максимального срока по санкции, то есть две трети от семи лет", - сказала собеседница агентства.
По данным пресс-службы, прокуратура уже утвердила обвинение мужчине по части 2 статье 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия и использованием предмета в качестве оружия). Дело будет рассматривать Ачинский городской суд.
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