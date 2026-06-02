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Защита обвиняемого в вымогательстве у основателя ГК "Дело" обжаловала арест - РИА Новости, 02.06.2026
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08:32 02.06.2026
Защита обвиняемого в вымогательстве у основателя ГК "Дело" обжаловала арест

Защита обвиняемого в вымогательстве у основателя ГК "Дело" обжаловала его арест

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита Евгения Подгаецкого обжаловала решение суда о его заочном аресте.
  • Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал Подгаецкому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции.
  • Евгению Подгаецкому заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере).
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Защита гражданина Украины Евгения Подгаецкого, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере у основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева, обжаловала решение суда о его заочном аресте, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Решение Тверского районного суда об избрания меры пресечения в виде заключения под стражу обжаловано 1 июня 2026 года", - следует из материалов.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Суд отклонил апелляцию Euroclear на отказ от требований Банка России
1 июня, 16:56
Ранее адвокат Подгаецкого заявлял РИА Новости о несогласии с постановлением суда, отметив, что оно будет обжаловано в апелляционном порядке.
Тверской суд Москвы 29 мая удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал Подгаецкому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции. Ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Фигурант объявлен в международный розыск. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение Шишкарева в правоохранительные органы.
Сам Подгаецкий ранее заявлял в СМИ, что не получал уведомлений о возбуждении дела и вызовах в суд, а также объяснил, что подал в Дубае иск к российскому бизнесмену в связи с "упущенной выгодой, моральным и репутационным ущербом".
Шишкарев — основатель и совладелец транспортно-логистической группы "Дело", в которую входят такие активы, как "Трансконтейнер", Global Ports и SASCO. Журнал Forbes оценивает его состояние в 1,7 миллиарда долларов, что позволяет бизнесмену занимать 91-е место в рейтинге богатейших предпринимателей России.
Александр Борняков - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Глава Минцифры Украины подал в суд на депутата, обвинившего его в коррупции
1 июня, 17:58
 
РоссияМоскваДубайСергей ШишкаревТрансКонтейнерGlobal PortsForbes
 
 
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