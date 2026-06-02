Защита обвиняемого в вымогательстве у основателя ГК "Дело" обжаловала арест

Краткий пересказ от РИА ИИ Защита Евгения Подгаецкого обжаловала решение суда о его заочном аресте.

Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал Подгаецкому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции.

Евгению Подгаецкому заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере).

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Защита гражданина Украины Евгения Подгаецкого, обвиняемого в вымогательстве в особо крупном размере у основателя группы компаний "Дело" Сергея Шишкарева, обжаловала решение суда о его заочном аресте, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Решение Тверского районного суда об избрания меры пресечения в виде заключения под стражу обжаловано 1 июня 2026 года", - следует из материалов.

Ранее адвокат Подгаецкого заявлял РИА Новости о несогласии с постановлением суда, отметив, что оно будет обжаловано в апелляционном порядке.

Тверской суд Москвы 29 мая удовлетворил ходатайство следствия и заочно избрал Подгаецкому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции. Ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере). Фигурант объявлен в международный розыск. Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение Шишкарева в правоохранительные органы.

Сам Подгаецкий ранее заявлял в СМИ, что не получал уведомлений о возбуждении дела и вызовах в суд, а также объяснил, что подал в Дубае иск к российскому бизнесмену в связи с "упущенной выгодой, моральным и репутационным ущербом".