Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве оштрафовал первого зампреда Духовного управления мусульман - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:39 02.06.2026
Суд в Москве оштрафовал первого зампреда Духовного управления мусульман

Суд оштрафовал первого зампреда Духовного управления мусульман Мухетдинова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Мировой судья в Москве оштрафовал на 150 тысяч рублей первого зампреда Духовного управления мусульман РФ Дамира Мухетдинова, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
Там уточнили, что, согласно выводам экспертов Московского государственного лингвистического университета, картины, размещенные на стенах рабочего кабинета Мухетдинова, содержат исторические сюжеты периода татаро-монгольского ига на Руси: они могут способствовать формированию негативного отношения к представителям групп лиц, объединенных по признакам национальной или религиозной принадлежности.
«
"Мухетдинов, являясь публичным лицом и занимая должность в руководящем составе ДУМ, не обеспечил принятие мер, направленных на недопущение указанных фактов. Суд признал Мухетдинова Д.В. виновным в совершении указанного правонарушения и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.
Ранее Мухетдинова оштрафовали на 5 тысяч рублей за злоупотребление свободой массовой информации из-за издания печатного произведения "Ислам на Северном Кавказе. Энциклопедический словарь", говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении агентства. В издании были упомянуты запрещенные в России террористические организации без соответствующей пометки, следует из материалов.
Издание "Ислам на Северном Кавказе. Энциклопедический словарь", главным редактором которого был Мухетдинов, включено в перечень экстремистских материалов Минюста РФ.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Суд ликвидировал "Главное духовное управление мусульман Ростовской области"
20 марта, 20:11
 
РоссияСеверный КавказМоскваДамир МухетдиновМосковский городской судМосковский государственный лингвистический университетПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала